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Нафта посилила спад, Brent у $68,2 за баррель
15:44 04.07.2025 |
Ціни на нафту посилили спад вдень у п'ятницю.
Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:33 EET зменшується на $0,61 (0,89%), до $68,19 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися до цього часу на $0,56 (0,84%), до $66,44 за барель.
У центрі уваги трейдерів залишається зустріч ОПЕК+, що відбудеться у вихідні. Як писали ЗМІ, на ній "вісімка" країн, які раніше добровільно скорочували видобуток, мають намір розглянути можливість чергового збільшення квот на видобуток у серпні на 411 тис. барелів на добу.
На нафтові котирування також тисне торговельна невизначеність на тлі відсутності угод США з ключовими партнерами, включно з ЄС і Японією, напередодні припинення наступного тижня дії паузи на оголошені у квітні "дзеркальні" мита Вашингтона.
Учасники ринку також продовжують оцінювати статдані щодо американського ринку праці.
Як стало відомо напередодні, кількість робочих місць в економіці США в червні збільшилася на 147 тис. Консенсус-прогноз припускав зростання на 110 тис. Згідно з переглянутими даними, у травні показник зріс на 144 тис., а не на 139 тис., як повідомлялося раніше.
Безробіття в країні минулого місяця знизилося до 4,1% з травневих 4,2%. Експерти в середньому очікували його підйому до 4,3%.
Сильніші, ніж очікувалося, дані знижують вірогідність швидкого зниження ключової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС), що могло б стимулювати попит на енергоносії.
Обсяги торгів на світових ринках у п'ятницю нижчі за звичайні, оскільки американські біржі закриті у зв'язку зі святкуванням Дня незалежності.
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