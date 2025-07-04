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Нафта падає, оскільки Іран підтверджує свою прихильність ядерному договору
08:42 04.07.2025 |
Ф'ючерси на нафту в п'ятницю впали після того, як Іран підтвердив свою прихильність ядерному нерозповсюдженню та на тлі очікувань, що основні виробники домовляться про збільшення видобутку цього вихідних.
О 06:45 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 22 центи, або 0,32%, до 68,58 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 12 центів, або 0,18%, до 66,88 долара.
Торги були обмежені через свято Дня незалежності США.
Американський новинний сайт Axios повідомив у четвер, що США планують зустрітися з Іраном наступного тижня, щоб відновити переговори про ядерну програму, а міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран залишається прихильником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
«Четвергова новина про те, що США готуються відновити ядерні переговори з Іраном, а також пояснення Аракчі про те, що співпраця з атомним агентством ООН не припинялася, значно зменшують загрозу нового спалаху ворожнечі», - сказала Вандана Харі, засновниця компанії Vanda Insights, що займається аналізом нафтового ринку.
Коментарі Аракчі пролунали на наступний день після того, як Тегеран ухвалив закон про призупинення співпраці з ядерним наглядовим органом ООН, Міжнародним агентством з атомної енергії.
«Але корекція цін, можливо, доведеться почекати до понеділка, коли США відновлять роботу після тривалих вихідних і врахують рішення ОПЕК+ від неділі, яке, ймовірно, передбачатиме чергове підвищення видобутку на 411 000 барелів на день у серпні», - зазначила Харі.
ОПЕК+, найбільша в світі група виробників нафти, має намір оголосити про збільшення видобутку на 411 000 барелів на добу в серпні, оскільки прагне відновити свою частку на ринку, повідомили Reuters чотири делегати групи.
Тим часом невизначеність щодо митної політики США поновилася, оскільки наближається кінець 90-денної паузи щодо підвищення митних ставок.
У п'ятницю Вашингтон почне надсилати країнам листи з зазначенням митних ставок, які будуть застосовуватися до товарів, що надходять до США, що є явним відхиленням від попередніх обіцянок укласти десятки окремих торговельних угод.
Перед відльотом до Айови в четвер президент Дональд Трамп повідомив журналістам, що листи будуть надіслані одночасно 10 країнам із зазначенням митних ставок від 20% до 30%.
90-денна пауза Трампа щодо підвищення митних ставок у США закінчується 9 липня, і кілька великих торговельних партнерів, зокрема Європейський Союз і Японія, ще не уклали торговельних угод.
У четвер США ввели санкції проти мережі, яка контрабандою перевозить іранську нафту під виглядом іракської, та проти фінансової установи, контрольованої «Хезболлою», повідомило Міністерство фінансів.
Однак, за повідомленнями ЗМІ, міністр оборони Саудівської Аравії принц Халід бін Салман зустрівся з президентом Трампом та іншими посадовцями в Білому домі, щоб обговорити зусилля з деескалації конфлікту з Іраном.
Трамп також заявив у четвер, що «за необхідності» зустрінеться з представниками Ірану.
Окремо Barclays повідомив, що підвищив прогноз ціни на нафту Brent на 6 доларів до 72 доларів за барель на 2025 рік і на 10 доларів до 70 доларів за барель на 2026 рік у зв'язку з поліпшенням прогнозу попиту.
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