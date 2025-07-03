Кількість нафтогазових бурових у світі в червні зросла - Baker Hughes

Кількість нафтових і газових бурових установок у червні збільшилася на 24 щодо попереднього місяця, за даними американської нафтосервісної компанії Baker Hughes.

У середньому у світі працювало 1,6 тис. установок проти 1576 у травні. При цьому червневий рівень на 107 нижчий за показник за аналогічний місяць 2024 року.

У США кількість установок минулого місяця скоротилася на 19 відносно травня (до 554), у Канаді - зросла на 17 (до 133).

Кількість бурових у Європі підвищилася на дві (до 125), в Африці - на вісім (до 102), на Близькому Сході - на дванадцять (до 339), у Латинській Америці - на сім (до 143). Тим часом в Азійсько-Тихоокеанському регіоні їхня кількість зменшилася на дві (до 204).

Baker Hughes публікує дані про бурові установки з 1944 року. Спочатку компанія збирала інформацію лише в США і Канаді, з 1975 року - по всьому світу.

Середньомісячна кількість нафтових і газових бурових установок у світі 2024 року скоротилася після зростання три роки поспіль і становила 1734 порівняно з 1812 роком раніше.

Історичний максимум за кількістю бурових було відзначено 1981 року - 5624. Мінімальна кількість була зафіксована 2020 року і становила 1352 установки.

