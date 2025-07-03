Профіцит автогазу тисне на ціни в Україні

Динаміка середньої гуртової ціни на скраплений газ в Україні у червні-липні, грн/т

Протягом тижня, з 25 червня по 2 липня, вартість скрапленого газу, як свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95», у середньому знизилася на 1 090 грн/т, до 52 150 грн/т. Водночас середньозважена ціна на пальне на аукціоні Української енергетичної біржі зменшилася на 907 грн/т, до з 50 819 грн/т. Частково зумовили подальше здешевшання газу, яке розпочалося минулого тижня, котирування Sonatrach, які неочікувано для більшості не змінилися.

Вартість пального «Укрнафти» варіювалася в межах 50 000-53 040 грн/т. Один з найдешевших ресурсів виробника був на західних базисах: 50 010-50 405 грн/т. «Укргазвидобування» свої лоти реалізувало за 50 000-51 753 грн/т. Сумарно було продано 3 тис. т газу.

Приватні виробники на аукціонах 1 липня продали LPG за 49 200-50 760 грн/т, попри 49 500-52 440 грн/т тижнем тому.

Окрім Sonatrach, основною причиною низьких цін на ринку залишається стійкий профіцит.

«Усі залиті по самі «вінця». Ніхто ресурсу не шукає. Навіть те, що наприкінці червня південні постачальники притримували газ, розраховуючи на збільшення котирувань Sonatrach, у липні не допомогло», - розповіли в одній із великих компаній.

Загалом минулого тижня в країну заїхало 17,4 тис. т газу (+27% до обсягів тижнем раніше), з яких 56% на південь. У червні середньодобовий імпорт становив близько 2,2 тис. т, що на 11% менше, ніж у травні. Але через слабку реалізацію в мережах і перехідні залишки травня цього виявилося достатньо, щоб тримати профіцит.

Через слабку активність на ринку ціни на газ навіть не відреагували на зростання валютного курсу: євро за тиждень додало 0,95 грн/€, долар - 0,20 грн/$. Такі валютні коливання збільшили закупівельну вартість на близько 520 грн/т.

Через високе євро втрачає залишки привабливості Польща, ціни в якій у деяких формуються у євро: наприклад, Barter і Pakar Jacek, які мають популярність у низки компаній через свої низькі ціни.

Як повідомляв enkorr, ціна на польський газ DAP Ягодин становить $644-724/т, або біля 51 175-55 195 грн/т (з урахуванням курсу на 2 червня). Литва трохи дешевша ($646-655/т, або 51 275-51 730 грн/л), але і вона програє аукціону і не доїжджає до центральних регіонів.

«Польща зараз зовсім не приваблива. Нам пропонують залізницю вже і за $620/т, але ні. Кому її продавати. Литва краща, але і до неї втрачається інтерес. Наразі виграє південь. Там і ресурсу більше, й ціни різні. По вартості газ звідти доїжджає вже і до Тернополя», - зазначив один зі співрозмовників.

Станом на 2 червня на дунайських терміналах пропонує газ «Вігазтрейд» (49 800 грн/т, 533 кг/м3), «БРСМ-Нафта» (48 400 грн/т, 545 кг/м3), GT Group (48 000 грн/т, 549 кг/м3), «Сентуріон» (51 300 грн/т, 526 кг/м3). Щодо останнього, то учасники ринку не приховували подиву через рівень його цін.

«Якщо раніше ми намагалися продати безпосередньо з судна, і тієї миті, коли одночасно надходило багато ресурсу, доводилося зменшувати цінники, продавати «в нуль», то зараз ми змінили тактику. Веземо ресурс у середину країни. Це дає нам можливість не поспішати з розвантаженням і тримати ціни», - зазначив представник компанії у кулуарах конференції Petroleum Ukraine.Warsaw'25.

До кінця тижня «БРСМ-Нафта» очікує ще на два судна, Boreas LPG і Monile, сумарним дедвейтом 7 384 м³/LPG.

Пальне у «Данкор Трейду» і «Мартін Трейду», можливо, надійде наступного тижня. Поки компанії ведуть перемовини з постачальниками.

Як зазначили деякі південні трейдери, вони не поспішають з контрактуванням пального на липень, пояснюючи це слабкими продажами й низькою маржинальністю.

Скептично до ситуації на ринку ставляться і в інших компаніях. «Поки буде перелив, поки й будуть трейдери працювати «за хліб». Сказати, що буде далі з цінами, складно. Зараз у столиці ціни на більш легкий газ стартують від 51 900 грн/т (535 кг/м3), важчий - 50 500 грн/т (556 кг/м3). Якщо ринок трохи підсушиться, то якийсь зсув угору можливий, а так...Але таких перспектив поки не видно», - додали в одній із них.