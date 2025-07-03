Нафта відступає на тлі невизначеності з митами в США та намірів ОПЕК+ збільшити видобуток

Ціни на нафту впали в четвер після зростання на 3% на попередній сесії, оскільки інвестори побоюються, що вищі мита в США можуть бути відновлені, що може призвести до зниження попиту на паливо, і оскільки очікується, що основні виробники оголосять про збільшення видобутку.

О 07:36 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 53 центи, або на 0,77%, до 68,58 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 51 цент, або на 0,76%, до 66,94 долара за барель.

Обидва контракти зросли в середу до найвищого рівня за тиждень, оскільки Іран призупинив співпрацю з ядерною організацією ООН, що викликає побоювання, що тривала суперечка навколо ядерної програми близькосхідного виробника може знову перерости в збройний конфлікт, а США і В'єтнам досягли попередньої торговельної угоди.

Тим не менш, зростає невизначеність щодо торговельної політики США, оскільки 90-денна пауза у впровадженні вищих мит закінчується 9 липня, а нових торговельних угод з кількома великими торговельними партнерами, такими як Європейський Союз та Японія, не буде укладено.

Крім того, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, такі як Росія, відома як ОПЕК+, ймовірно, погодяться збільшити видобуток нафти на 411 000 барелів на добу на своїй зустрічі цими вихідними.

З огляду на невизначеність навколо обох подій, а також наближення Дня незалежності США 4 липня, "учасники ринку, ймовірно, не захочуть нести занадто великий ризик у довгі американські вихідні", - зазначають аналітики ING у своїй записці в четвер.

На додачу до негативних настроїв, опитування приватного сектору показало в четвер, що активність у сфері послуг в Китаї, найбільшому світовому імпортері нафти, в червні зростала найповільнішими темпами за останні дев'ять місяців на тлі ослаблення попиту і скорочення нових експортних замовлень.

Несподіване зростання запасів нафти в США також підкреслило проблеми з попитом у найбільшого світового споживача нафти.

Управління енергетичної інформації США повідомило в середу, що минулого тижня внутрішні запаси нафти зросли на 3,8 млн барелів до 419 млн барелів. Аналітики, опитані агентством Reuters, очікували скорочення запасів на 1,8 млн барелів.

Тижневий попит на бензин знизився до 8,6 млн барелів на добу, що викликало занепокоєння щодо споживання в пік літнього сезону водіння в США.

Аналітики відзначають, що ринок буде стежити за виходом ключового щомісячного звіту по зайнятості в США в четвер, щоб сформувати очікування щодо глибини і термінів зниження процентних ставок Федеральною резервною системою в другій половині цього року.

Зниження процентних ставок може стимулювати економічну активність, що, в свою чергу, підвищить попит на нафту.

Звіт про зайнятість в приватному секторі в середу показав скорочення вперше за два роки, хоча аналітики застерігають, що немає ніякої кореляції між ним і урядовими даними.