Фінансові новини
- |
- 02.07.25
- |
- 22:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На АЗС України подорожчав бензин
20:40 02.07.2025 |
У середу, 2 липня, середня ціна на бензин марки А-95 в Україні зросла на 0,02% до 58,93 грн/л, на дизельне пальне - зафіксувалася на рівні 55,86 грн/л.
Про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, станом на 2 липня 2025 року зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - здорожчав на 0,02% до 63,13 грн/л; бензин марки А-95 - на 0,02% до 58,93 грн/л; бензин марки А-92 - на 0,02% до 57,49 грн/л; дизельне пальне стабілізувалося на рівні 55,86 грн/л. Середня ціна автогазу становить 34,51 грн/л, що на 0,03% дорожче порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок ПАТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; бензин А-92 - 57,99 грн/л; дизпальне - 55,99 грн/л; автогаз - 33,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; бензин А-92 - 56,9 грн/л; дизпальне - 53,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,26 грн/л; дизпальне - 50,86 грн/л; автогаз - 32,98 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; бензин А-92 - 58,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НКЦПФР відмовила продовжити термін дії інвестфонду Порошенка на 20 років
|Київ вперше за вісім років відвідала делегація послів ОБСЄ
|Латвія передасть Україні 42 бронетранспортери Patria
|Гегсет призупинив постачання Україні Patriot, GMLRS, Hellfire, Stinger і 155-мм снарядів - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|На АЗС України подорожчав бензин
|У центрі уваги: ринок тестує нові обсяги імпорту бензину
|В Україні розробили набої для знищення дронів
|Кабмін зменшив фінансування програми розмінування на 70%. Виділені гроші не можуть використати другий рік поспіль
|Світове виробництво кави у 2025/2026 сезоні буде рекордним - майже 180 млн мішків
|Кабмін вніс зміни до порядку закупівель дронів і засобів РЕБ для ЗСУ
Бізнес
|ЗМІ: Єврокомісія відкрита до обмежень доступу дітей до соцмереж
|США викрили масштабну схему працевлаштування північнокорейських ІТ-фахівців у техкомпаніях
|Оксид індію замінює кремній у новому транзисторі японських вчених
|Трамп запустив продаж парфумів на честь перемог на виборах: Символізують перемогу, силу та успіх
|Пігулка замість спортзалу — вчені успішно «прокачали» мишей без тренувань
|ШІ-агенти провалюють 70% офісних завдань — дослідження CMU та Salesforce
|OpenAI почала використовувати чипи штучного інтелекту Google