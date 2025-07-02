Ціни на нафту підвищуються, Brent торгується трохи нижче $68 за барель

Ціни на нафту перейшли до зростання вдень у середу, учасники ринку продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході й очікують засідання ОПЕК+, на якому ухвалюватиметься рішення щодо нарощування видобутку.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:06 EET становить $67,96 за барель, що на $0,86 (1,3%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,86 (1,31%), до $66,31 за барель.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан підписав закон про припинення співпраці країни з МАГАТЕ, повідомило іранське новинне агентство "Фарс". Документ, зокрема, передбачає заборону на в'їзд до Ірану інспекторів МАГАТЕ "доти, доки не буде гарантовано національної безпеки в ядерній сфері".

"Ринок враховує деяку премію за геополітичний ризик у зв'язку з рішенням Ірану щодо МАГАТЕ", - пише аналітик UBS Джованні Стауново, додаючи, що перебої в постачанні все ж малоймовірні.

Найближчими вихідними відбудеться чергова зустріч представників країн ОПЕК+. За повідомленнями західних ЗМІ, вісім країн (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Алжир, Кувейт, Казахстан і Оман) готові розглянути можливість чергового збільшення квот на видобуток у серпні на 411 тис. барелів на добу, як і в попередні три місяці.

Аналітик Philip Nova Пріянка Сачдева вважає, що чергове нарощування поставок нафти країнами ОПЕК+ вже враховано в цінах і навряд чи застане інвесторів зненацька.

Стауново зазначає, що, хоча всі й говорять про перспективу збільшення пропозиції на ринку нафти, значного зростання наразі не спостерігається.

Увагу трейдерів у середу спрямовано на щотижневий звіт Міненерго США про запаси енергоносіїв у країні, який буде оприлюднено о 16:30 к. ч.

Оцінки Американського інституту нафти (API), опубліковані напередодні, показали збільшення запасів нафти в США минулого тижня на 680 тис. барелів.

