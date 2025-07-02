Ціни на нафту майже не змінилися через очікування збільшення видобутку ОПЕК+

У середу ф'ючерси на нафту майже не змінилися, оскільки ринки зважували очікування збільшення поставок від основних виробників у наступному місяці, ослаблення долара США та неоднозначні економічні та ринкові показники США, найбільшого споживача нафти у світі.

О 05:45 EET нафта марки Brent подорожчала на 2 центи до 67,13 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 1 цент до 65,44 долара за барель.

З 25 червня нафта Brent торгувалася в діапазоні від 69,05 долара за барель до 66,34 долара, оскільки побоювання щодо перебоїв у постачанні з регіону Близького Сходу, де ведеться видобуток, зменшилися після укладення перемир'я між Іраном та Ізраїлем.

Також на ціни вплинули дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок, які показали, що запаси нафти в США за останній тиждень зросли на 680 000 барелів, в той час як зазвичай в літній сезон попиту запаси скорочуються.

«Сьогоднішні коливання цін на нафту зумовлені взаємодією таких факторів, як потенційне збільшення поставок ОПЕК+, суперечливі сигнали щодо запасів у США, невизначеність геополітичної ситуації та неоднозначність макроекономічної політики», - зазначила старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Однак заплановане збільшення поставок Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками, включаючи Росію, відома як ОПЕК+, здається, вже враховане інвесторами і навряд чи знову застане ринки зненацька, додала вона.

Чотири джерела в ОПЕК+ повідомили Reuters минулого тижня, що група, коли вона збереться 6 липня, планує збільшити видобуток на 411 000 барелів на добу, що відповідає обсягам, узгодженим для травня, червня та липня.

Ринок вже бачить результати попередніх збільшень ОПЕК+, коли Саудівська Аравія, найбільший експортер нафти в світі, збільшила поставки в червні на 450 000 барелів на добу порівняно з травнем, згідно з даними Kpler, що є найвищим показником за більш ніж рік.

«З огляду на те, що геополітична ситуація наразі стабільна, нафтові ф'ючерси (ймовірно) будуть торгуватися в більш вузькому діапазоні цього тижня, оскільки глобальні економічні проблеми залишаються актуальними, а єдиним винятком, що сприяє зростанню, є «послаблення долара», - зазначив Сачдева.

У середу долар впав до найнижчого рівня за 3,5 роки щодо основних валют, а слабший долар буде підтримувати ціни, оскільки це може стимулювати попит покупців, які платять в інших валютах.

Дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, які будуть опубліковані в четвер, сформують очікування щодо глибини та термінів зниження процентних ставок Федеральною резервною системою у другій половині цього року, сказав Тоні Сикамор, аналітик IG.

Нижчі процентні ставки можуть стимулювати економічну активність, що, в свою чергу, сприятиме зростанню попиту на нафту.

Офіційні дані про запаси нафти в США від Адміністрації енергетичної інформації будуть опубліковані в середу о 10:30 за східним часом.