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Повернутись під 60: споживачі очікують докризові ціни на пальне
17:18 01.07.2025 |
Нафта за $78/т принесла зростання цінників на АЗС на 6-8%. І злет міг би тривати, якби не розворот цін до докризових $67-68/т. Тепер основне питання звучить так: наскільки швидко заправні стели покажуть докризові рівні на пальне?
Минулого тижня Brent повернувся до більш звичних значень нижче від $70/т, що зупинило здорожчання на стелі й частково покращило маржинальність пального через зниження у гурті. Дещо гальмує процес зростаючий курс євро, який, згідно з Мінфіном, додав за тиждень 0,87 грн/€, з початку місяця - 1,43 грн/€, а це додаткових близько 0,4 грн/л.
Скраплений газ досить помірно відреагував на ізраїльсько-іранські події через запас маржі й залежність гурту від котирувань Sonatrach, які були сформовані на початку червня на більш низькому ринку.
У місячній динаміці, як свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95», роздрібна вартість пального в середньому зменшилася на 32 коп./л, до 34,51 грн/л.
Водночас середня ціна на бензин марки А-95 на АЗК зросла до історичного максимуму 58,92 грн/л (+4,40 грн/л), на А-95+ - до 63,12 грн/л (+4,36 грн/л), на дизельне пальне - до найбільших з листопада 2023 року 55,88 грн/л (+3,38 грн/л).
Стела не встигала за гуртом, що зменшило різницю між роздробом і гуртом у середньому за місяць на 1,13 грн/л на бензині (до річного мінімуму 6,88 грн/л) і на 2,57 грн/л - на дизелі (до мінімальних з лютого цього року 7,64 грн/л).
Водночас спред на газ зріс на 31 коп./л, до річного максимуму 6,24 грн/л.
Важкий місяць
Загалом найбільше зросло пальне в мережах середнього і нижнього цінових діапазонів, які не мають амортизаційної складової.
У деяких операторів, а саме Mango і RLS, здорожчання бензину становило 6 грн/л і 6,50 грн/л відповідно (57,99 грн/л і 56,90 грн/л). З дизелем рекордсменом була мережа KLO (+5,60 грн/л, 57,99 грн/л), який не дотягнув 1 грн/л до преміальних ОККО і WOG, які додали до ціни 3 грн/л (58,99 грн/л).
Вартість бензину у маркетмейкерів збільшилася на 4 грн/л, до 61,99 грн/л. Майже така ціна й у Shell: 61,95 грн/л (+4 грн/л). Вище за 60 грн/л пальне й у SOCAR (60,66 грн/л, +4 грн/л) і «Паралелі» (60,16 грн/л, +5,33 грн/л).
Майже в ногу за цінами йдуть «Укрнафта» і UPG. Перша додала до А-95 5,50 грн/л (58,99 грн/л), друга - 5 грн/л (58,90 грн/л). Решта пального зросла однаково: 5,50 грн/л А-95+, дизель - 5 грн/л, залишивши дисконт в 9 коп./л в бік UPG. Хоча з урахуванням додаткових акцій за карткою лояльності у державній мережі можна зекономити додаткових 3-4 грн/л, коли «палети» більше «по солодкому».
Вище за середню ціну продають бензин полтавські оператори BVS і «Автотранс» (59,99 грн/л, +5 грн/л), Neftek (58,99 грн/л, +3 грн/л) і AMIC (58,94 грн/л, +4,03 грн/л).
Поступилася своїм місцем антилідера мережа «Авантаж 7», збільшивши «світлі» на 5 і 4 грн/л відповідно. На бензині мережа пропустила вперед «Фактор» і «БРСМ-Нафту», в яких цінник збільшився на 4,50 грн/л (54 грн/л) і 3,57 грн/л (54,49 грн/л). Останній у Запорізькій області утримує найнижчу ціну на пальне по країні 51,49 грн/л (+2,50 грн/л) при середній гуртовій 51,92 грн/л (станом на 30 червня).
Водночас у «Фактора» в Житомирській області найнижча ціна на дизель 49,50 грн/л (+3,50 грн/л), що всього на 2,80 грн/л більше від гуртової ціни у цьому регіоні (46,69 грн/л).
Досить скромно в середньому зросли ціни на дизель у Marshal (1,66 грн/л, до 50,59 грн/л) і «БРСМ» (+1,93 грн/л, 50,96 грн/л).
У решти операторів вартість бензину додала 3-5,8 грн/л, дизельного пального - 2-4,90 грн/л (див. табл.).
Щодо скрапленого газу, то найбільше він здешевшав на станціях Rodnik (-1,30 грн/л, до 32,69 грн/л).
Своєю чергою у преміальних зниження становило 50 коп./л, до 35,99 грн/л. У решти - 6-80 коп./л.
Наразі найнижча середня ціна на пальне у «Кворум» - 31,98 грн/л (-80 коп./л). По регіонах лідирує Marshal у Житомирській області з вартістю 30,49 грн/л (-10 коп./л), що на 3,41 грн/л менше від найближчого цінового конкурента в регіоні UPG.
Попри загальну картину через здорожчання минулого тижня у Green Wave, VST і RLS ціна на газ зросла на 30 коп./л, 60 коп./л і 50 коп./л.
За місяць різниця між преміальними й дискаунтерами на бензині зменшилася на 30 коп./л, до майже 6,85 грн/л, на газу - на 18 коп./л, до 2,80 грн/л, а на дизелі практично не змінилася і становить 7,15 грн/л.
Співвідношення ціни на бензин і скраплений газ на 30 червня зберігалося на рівні 58,5%.
Найближчий тиждень навряд чи принесе зміни на стелах мереж. Хоч шестиденне здешевшання дизелю в гурті й спонукає до зниження, але через суттєве просідання маржі оператори можуть відтермінувати зміни.
Щодо бензину, то поки передумови для зниження немає.
«У країну тільки почав заїжджати дешевший бензин. Крім того, через великий попит пропозиції його обмежені», - розповіли в одній із мереж.
Зміни роздрібних цін на пальне в регіонах з 1 по 30 червня 2025 р., грн/л
|
Мережа
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
LPG
|
30.06.25
|
Зм.
|
30.06.25
|
Зм.
|
30.06.25
|
Зм.
|
30.06.25
|
Зм.
|
ОККО
|
61,99
|
4,00
|
64,99
|
4,00
|
58,99
|
3,00
|
35,99
|
-0,50
|
WOG
|
61,99
|
4,00
|
64,99
|
4,00
|
58,99
|
3,00
|
35,98
|
-0,50
|
Укрнафта
|
58,99
|
5,50
|
61,99
|
5,50
|
55,99
|
5,00
|
33,99
|
0,00
|
UPG
|
58,90
|
5,00
|
61,90
|
5,50
|
55,90
|
5,00
|
34,02
|
0,00
|
AMIC
|
58,94
|
4,03
|
61,49
|
4,33
|
55,86
|
3,03
|
33,22
|
-0,46
|
Shell
|
61,95
|
4,00
|
64,95
|
4,00
|
58,95
|
3,00
|
34,95
|
-0,50
|
SOCAR
|
60,66
|
4,00
|
63,82
|
4,00
|
57,82
|
3,00
|
34,65
|
-0,67
|
БРСМ-Нафта
|
54,49
|
3,57
|
50,96
|
1,93
|
33,03
|
-0,25
|
KLO
|
59,59
|
5,10
|
60,99
|
5,10
|
57,99
|
5,60
|
34,20
|
-0,30
|
BVS
|
59,99
|
5,00
|
62,99
|
5,00
|
56,99
|
4,00
|
34,69
|
-0,30
|
Chipo
|
58,08
|
5,80
|
53,92
|
4,10
|
33,52
|
-0,06
|
Авантаж 7
|
54,95
|
5,00
|
51,95
|
4,00
|
32,45
|
-0,50
|
Укр-Петроль
|
54,00
|
4,50
|
52,00
|
3,20
|
Mango
|
57,99
|
6,00
|
53,99
|
4,00
|
33,12
|
-0,25
|
Ovis
|
56,99
|
3,00
|
59,99
|
3,00
|
55,49
|
4,50
|
32,99
|
-0,60
|
VST
|
58,90
|
4,78
|
53,20
|
3,78
|
33,20
|
0,60
|
Marshal
|
55,69
|
4,22
|
58,82
|
4,37
|
50,59
|
1,66
|
32,95
|
-0,46
|
Маркет
|
56,49
|
5,50
|
52,99
|
2,50
|
Олас
|
56,99
|
5,50
|
52,99
|
3,00
|
33,49
|
0,00
|
VostokGaz
|
57,99
|
5,00
|
54,99
|
4,00
|
33,99
|
0,00
|
U.GO
|
57,90
|
5,00
|
53,90
|
3,00
|
33,90
|
-0,50
|
Neftek
|
58,99
|
3,00
|
61,49
|
3,00
|
54,99
|
2,00
|
34,99
|
0,00
|
Motto
|
55,48
|
3,79
|
55,48
|
3,10
|
53,12
|
3,43
|
33,77
|
-0,28
|
Кворум
|
57,48
|
5,20
|
52,98
|
3,00
|
31,98
|
-0,80
|
Автотранс
|
59,98
|
5,00
|
65,98
|
5,00
|
56,98
|
4,00
|
34,68
|
-0,30
|
Рур груп
|
59,99
|
2,00
|
57,99
|
2,00
|
35,00
|
-0,50
|
ZOG
|
56,50
|
3,00
|
59,00
|
3,00
|
55,50
|
4,00
|
33,50
|
-0,50
|
Катрал
|
57,99
|
4,00
|
52,99
|
2,00
|
32,27
|
-0,50
|
SUNOIL
|
54,99
|
4,20
|
53,49
|
4,00
|
32,89
|
-0,70
|
Green Wave
|
58,40
|
5,50
|
55,40
|
4,50
|
33,90
|
0,30
|
RLS
|
56,90
|
6,50
|
59,00
|
5,00
|
52,40
|
4,90
|
32,90
|
0,50
|
Фактор
|
56,00
|
5,50
|
49,50
|
3,50
|
Parallel
|
60,16
|
5,33
|
60,99
|
7,00
|
57,32
|
4,33
|
34,32
|
-0,57
|
Rodnik
|
32,69
|
-1,30
|
Середня ціна в Україні
|
58,92
|
4,40
|
63,12
|
4,36
|
55,88
|
3,38
|
34,51
|
-0,32
|
|
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