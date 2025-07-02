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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зростання, Brent подорожчала до $67,15 за барель

 

Ціни на нафту перейшли до зростання вдень у вівторок.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:08 EET піднімається на $0,41 (0,61%), до $67,15 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилися в ціні на цей час на $0,46 (0,71%), до $65,57 за барель.

За другий квартал нафта просіла майже на 10%, причому в цей період на ринку спостерігалася підвищена волатильність. Ціни впали у квітні після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження підвищених імпортних мит, потім підскочили в червні після ударів Ізраїлю по Ірану й знизилися після завершення активної фази конфлікту.

"Безумовно, трейдери все ще страждають від нещодавніх коливань, які могли скоротити ліквідність у короткостроковій перспективі", - зазначив Оле Гансен із Saxo Bank.

Основна увага ринку тепер звернена на зустріч ОПЕК+, яка відбудеться найближчими вихідними.

Вісім країн ОПЕК+ (Саудівська Аравія, РФ, Ірак, ОАЕ, Алжир, Кувейт, Казахстан і Оман) готові розглянути на засіданні 6 липня можливість нарощування квот на видобуток у серпні на 411 тис. барелів на добу, повідомили раніше іноземні ЗМІ з посиланням на делегатів.

З квітня ця група почала розгортати обмеження й три місяці поспіль - у травні, червні й липні - вирішила збільшувати видобуток прискорено, на 411 тис. бар./д, замість 130-140 тис. бар./д, які раніше планувалися. Якщо квоти на видобуток у серпні буде підвищено на таку саму величину, як у попередні три місяці, загальний розмір підвищення з початку року становитиме 1,78 млн бар./д, або 1,5% глобального попиту.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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