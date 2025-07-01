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АНАЛІТИКА

ОПЕК+ з липня має можливість наростити видобуток нафти на 386 тис. б/д

 

Країни-учасниці ОПЕК+ мають можливість із урахуванням квот і компенсацій наростити видобуток до червня на 386 тис. барелів на добу - до 36,526 млн б/д, випливає з даних ОПЕК.

Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Алжир, Кувейт, Казахстан і Оман добровільно скоротили видобуток на 2,2 млн б/д у 2023 році і з квітня планували поступово розвертати ці обмеження до жовтня 2026 року з темпом 130-140 тис. б/д на місяць. Але з травня країни відступили від цього плану. "Вісімка" пояснює прискорене нарощування здоровим ринком і його хорошими перспективами. На травень, червень і липень квоти збільшувалися на 411 тис. б/д щомісяця.

Водночас квоти з видобутку зменшуються на обсяги компенсацій раніше недоскороченого видобутку.

З січня 2024 року до квітня 2025 року недоскорочені обсяги досягли 4,6 млн б/д: Ірак перевищив видобуток майже на 2 млн б/д, Казахстан - на 1,3 млн б/д, Росія - на 0,7 млн б/д. Ці країни пообіцяли компенсувати обсяги і представили відповідні графіки.

Однак Казахстан заявив про те, що не скорочуватиме видобуток нафти, збільшений на початку року із запуском нових потужностей на Тенгізькому родовищі. Країна з лютого видобуває приблизно на 300-400 тис. б/д понад встановлені обсяги.

Утім, у Казахстану, на думку аналітиків, більше немає потенціалу для нарощування - він є тільки в декількох учасників угоди, зокрема, у Саудівської Аравії.

За підсумками травня країни ОПЕК+, які беруть участь в угоді (Іран, Венесуела і Лівія голосують за угоду, але квоти на них не поширюються), видобували на 50 тис. б/д менше за план.

Але відбувається це здебільшого через держави, які не можуть довести видобуток до обумовленого рівня, - Азербайджан, Конго, Мексику, Судан і Південний Судан.

Квоти всіх країн-учасниць ОПЕК+ не змінюються протягом 2025-2026 років.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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