Нафта подешевшала на тлі очікувань збільшення поставок ОПЕК+ та побоювань щодо мит

Ціни на нафту у вівторок трохи знизилися під тиском очікувань збільшення видобутку ОПЕК+ у серпні та побоювань щодо економічного сповільнення, спричиненого перспективами підвищення мит у США.

О 06:30 EET нафта марки Brent подешевшала на 30 центів, або 0,5%, до 66,44 долара, а нафта марки WTI подешевшала на 33 центи, або 0,5%, до 64,78 долара за барель.

«Ринок зараз стурбований тим, що альянс ОПЕК+ продовжить прискорювати темпи збільшення видобутку», - зазначив у своїй замітці старший стратег ANZ з питань сировинних товарів Деніел Хайнс.

Чотири джерела в ОПЕК+ повідомили Reuters минулого тижня, що група планує збільшити видобуток на 411 000 барелів на день у серпні, після аналогічних збільшень у травні, червні та липні.

Якщо це рішення буде схвалено, загальне збільшення поставок ОПЕК+ за рік складе 1,78 млн барелів на добу, що еквівалентно більш ніж 1,5% світового попиту на нафту. ОПЕК та її союзники, включаючи Росію, разом відомі як ОПЕК+, зустрінуться 6 липня.

«Таке значне збільшення поставок має забезпечити світовий ринок нафти достатніми обсягами на решту року», - заявили аналітики ING, що спеціалізуються на сировинних товарах.

«Очікування щодо комфортного балансу нафти, а також великі резервні виробничі потужності ОПЕК, здається, заспокоюють ринок», - додали в ING.

Невизначеність щодо мит США та їхнього впливу на світове економічне зростання також стримувала ціни на нафту.

Міністр фінансів США Скотт Бессент попередив, що країни можуть бути повідомлені про різке підвищення мит, незважаючи на добросовісні переговори, оскільки наближається термін 9 липня, коли митні ставки мають повернутися з тимчасового рівня 10% до призупинених ставок президента Дональда Трампа від 11% до 50%, оголошених 2 квітня.

Morgan Stanley очікує, що ф'ючерси на Brent повернуться до рівня близько 60 доларів на початку наступного року, оскільки ринок добре забезпечений, а геополітичний ризик зменшується після деескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Банк очікує надлишку пропозиції в 1,3 млн барелів на добу в 2026 році.

12-денна війна, що розпочалася 13 червня з удару Ізраїлю по іранських ядерних об'єктах, спричинила зростання цін на нафту марки Brent. Вони підскочили вище 80 доларів за барель після бомбардування США іранських ядерних об'єктів, а потім впали до 67 доларів після оголошення Трампом про припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.