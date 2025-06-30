Фінансові новини
- |
- 30.06.25
- |
- 16:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту сповільнили зниження, Brent біля $66,8 за барель
14:15 30.06.2025 |
Ціни на нафту сповільнили зниження вдень у понеділок, трейдери продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході й оцінюють перспективи попиту й пропозиції.
Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:42 EET становить $66,77 за барель, що на $0,03 (0,04%) нижче, ніж на закриття торгів у п'ятницю.
Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) втрачають у ціні $0,15 (0,23%), торгуються на рівні $65,37 за барель.
За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 12%, WTI - на 11,3%. Падіння цін стало максимальним з березня 2023 року.
Учасники ринку продовжують стежити за ірансько-ізраїльським конфліктом. Досягнення цими країнами домовленості про припинення вогню розвіяло побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні нафти.
Водночас начальник генштабу збройних сил Ірану Абдолрахім Мусаві у вихідні дав зрозуміти, що скептично оцінює можливість тривалого перемир'я з Ізраїлем.
Тим часом президент США Дональд Трамп заявив на Fox News, що може підтримати пом'якшення санкцій щодо Тегерана, якщо там продемонструють мирний настрій.
Увага трейдерів зміщується на засідання ОПЕК+, яке відбудеться 6 липня. На ньому буде ухвалено рішення щодо обсягів видобутку в серпні.
Вісім країн альянсу, які раніше добровільно обмежили видобуток нафти на 2,2 млн барелів на добу, готові розглянути можливість чергового збільшення квот на 411 тис. бар./д, повідомили іноземні ЗМІ з посиланням на делегатів.
Ці країни відновили видобуток нафти у квітні, причому в травні, червні й липні квоти підвищувалися прискореними темпами - на 411 тис. бар./д замість 130-140 тис. бар./д, які раніше планувалися.
"Якщо ОПЕК ухвалить рішення про чергове нарощування видобутку в серпні, запаси нафти у світі й країнах ОЕСР почнуть збільшуватися, що може перешкодити подальшому зростанню цін на нафту", - зазначив аналітик PVM Тамаш Варга.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський схвалив вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін
|Сенатор Грем анонсував ухвалення своїх санкцій проти РФ у липні
|Зеленський призначив Олександра Водяннікова новим суддею КСУ
|Суд обрав віцепрем'єру Чернишову заставу в понад 120 млн гривень, але не відсторонив від посади
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|До уряду внесли подання на призначення детектива НАБУ Цивінського головою Бюро економічної безпеки
|Ціни на нафту сповільнили зниження, Brent біля $66,8 за барель
|Бізнес отримав пільгових кредитів на 44 мільярди за пів року
|Агенція Міноборони замовила китайських дронів на 200 мільйонів: ціни почали падати
|Ринок металопрокату України за 5 міс. збільшився на 14,5%, частка імпорту становить 38%
|Обсяг сплаченого транспортного податку за 5 міс.-2025 зріс на майже 3% - Держподатслужба
Бізнес
|Microsoft продовжує безплатну підтримку Wіndows 10 ще на рік — але є умови
|Reuters: Роботаксі Tesla виїжджають на зустрічну смугу і висаджують людей посеред дороги
|Trump Mobile видалила з сайту свого золотого смартфона напис «Зроблено в Америці»
|Lenovo Chromebook Plus 14: перший ноутбук Google з підтримкою локального ШІ та потужним NPU
|Алло починає продаж електромобілів Xiaomi SU7 в Україні
|Анонсовано GeForce RTX 5050 - найбюджетнішу відеокарту поточного покоління від NVIDIA
|Вийшла NVIDIA RTX 5050 для ноутбуків — GDDR7, +27% продуктивності