Ціни на нафту сповільнили зниження, Brent біля $66,8 за барель

Ціни на нафту сповільнили зниження вдень у понеділок, трейдери продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході й оцінюють перспективи попиту й пропозиції.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:42 EET становить $66,77 за барель, що на $0,03 (0,04%) нижче, ніж на закриття торгів у п'ятницю.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) втрачають у ціні $0,15 (0,23%), торгуються на рівні $65,37 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 12%, WTI - на 11,3%. Падіння цін стало максимальним з березня 2023 року.

Учасники ринку продовжують стежити за ірансько-ізраїльським конфліктом. Досягнення цими країнами домовленості про припинення вогню розвіяло побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні нафти.

Водночас начальник генштабу збройних сил Ірану Абдолрахім Мусаві у вихідні дав зрозуміти, що скептично оцінює можливість тривалого перемир'я з Ізраїлем.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив на Fox News, що може підтримати пом'якшення санкцій щодо Тегерана, якщо там продемонструють мирний настрій.

Увага трейдерів зміщується на засідання ОПЕК+, яке відбудеться 6 липня. На ньому буде ухвалено рішення щодо обсягів видобутку в серпні.

Вісім країн альянсу, які раніше добровільно обмежили видобуток нафти на 2,2 млн барелів на добу, готові розглянути можливість чергового збільшення квот на 411 тис. бар./д, повідомили іноземні ЗМІ з посиланням на делегатів.

Ці країни відновили видобуток нафти у квітні, причому в травні, червні й липні квоти підвищувалися прискореними темпами - на 411 тис. бар./д замість 130-140 тис. бар./д, які раніше планувалися.

"Якщо ОПЕК ухвалить рішення про чергове нарощування видобутку в серпні, запаси нафти у світі й країнах ОЕСР почнуть збільшуватися, що може перешкодити подальшому зростанню цін на нафту", - зазначив аналітик PVM Тамаш Варга.