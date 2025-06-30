Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта падає на тлі перспективи збільшення поставок ОПЕК+ та зменшення ризиків на Близькому Сході

 

Ціни на нафту в понеділок впали, оскільки зменшення геополітичних ризиків на Близькому Сході та перспектива чергового збільшення видобутку ОПЕК+ у серпні поліпшили очікування щодо поставок на тлі тривалої невизначеності щодо перспектив світового попиту.

О 05:44 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 13 центів, або 0,19%, до 67,64 долара за барель, напередодні закінчення терміну дії серпневого контракту пізніше в понеділок. Більш активний вересневий контракт коштував 66,62 долара, подешевшавши на 18 центів.

Нафта West Texas Intermediate в США подешевшала на 32 центи, або 0,49%, до 65,2 долара за барель.

Минулого тижня обидва бенчмарки продемонстрували найбільше тижневе падіння з березня 2023 року, але в червні вони мають завершити місяць з другим поспіль щомісячним зростанням на понад 5%.

12-денна війна, що почалася 13 червня з удару Ізраїлю по іранських ядерних об'єктах, спричинила зростання цін на нафту Brent, які підскочили вище 80 доларів за барель після бомбардування США іранських ядерних об'єктів, а потім впали до 67 доларів після оголошення президентом Дональдом Трампом про перемир'я між Іраном та Ізраїлем.

Ринок позбувся більшої частини премії за геополітичний ризик, закладеної в ціну після припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, зазначив у своїй замітці аналітик IG Markets Тоні Сикамор.

Ще більше тиснуть на ринок чотири делегати від ОПЕК+, до якої входять союзники Організації країн-експортерів нафти, які заявили, що група має намір збільшити видобуток на 411 000 барелів на день у серпні, після аналогічного збільшення видобутку в травні, червні та липні.

ОПЕК+ має зібратися 6 липня, і це буде п'яте щомісячне збільшення з моменту, коли група почала скасовувати скорочення видобутку в квітні.

Однак тиск з боку побоювань щодо уповільнення світового попиту на нафту, особливо з боку Китаю, ймовірно, збережеться.

Невизначеність щодо світового зростання продовжує стримувати ціни, зазначила старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

У червні виробнича активність у Китаї скоротилася третій місяць поспіль, оскільки слабкий внутрішній попит і падіння експорту негативно вплинули на виробників на тлі невизначеності у торговельних відносинах із США.

У США кількість діючих нафтових вишок, що є індикатором майбутнього видобутку, минулого тижня скоротилася на шість до 432, що є найнижчим рівнем з жовтня 2021 року, повідомляє Baker Hughes.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7788
  0,1379
 0,33
EUR
 1
 48,9856
  0,2033
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3135  0,09 0,21 41,8988  0,09 0,22
EUR 48,4854  0,20 0,41 49,2835  0,23 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7850  0,17 0,42 41,8100  0,16 0,40
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес