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Нафта падає на тлі перспективи збільшення поставок ОПЕК+ та зменшення ризиків на Близькому Сході
07:42 30.06.2025 |
Ціни на нафту в понеділок впали, оскільки зменшення геополітичних ризиків на Близькому Сході та перспектива чергового збільшення видобутку ОПЕК+ у серпні поліпшили очікування щодо поставок на тлі тривалої невизначеності щодо перспектив світового попиту.
О 05:44 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 13 центів, або 0,19%, до 67,64 долара за барель, напередодні закінчення терміну дії серпневого контракту пізніше в понеділок. Більш активний вересневий контракт коштував 66,62 долара, подешевшавши на 18 центів.
Нафта West Texas Intermediate в США подешевшала на 32 центи, або 0,49%, до 65,2 долара за барель.
Минулого тижня обидва бенчмарки продемонстрували найбільше тижневе падіння з березня 2023 року, але в червні вони мають завершити місяць з другим поспіль щомісячним зростанням на понад 5%.
12-денна війна, що почалася 13 червня з удару Ізраїлю по іранських ядерних об'єктах, спричинила зростання цін на нафту Brent, які підскочили вище 80 доларів за барель після бомбардування США іранських ядерних об'єктів, а потім впали до 67 доларів після оголошення президентом Дональдом Трампом про перемир'я між Іраном та Ізраїлем.
Ринок позбувся більшої частини премії за геополітичний ризик, закладеної в ціну після припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, зазначив у своїй замітці аналітик IG Markets Тоні Сикамор.
Ще більше тиснуть на ринок чотири делегати від ОПЕК+, до якої входять союзники Організації країн-експортерів нафти, які заявили, що група має намір збільшити видобуток на 411 000 барелів на день у серпні, після аналогічного збільшення видобутку в травні, червні та липні.
ОПЕК+ має зібратися 6 липня, і це буде п'яте щомісячне збільшення з моменту, коли група почала скасовувати скорочення видобутку в квітні.
Однак тиск з боку побоювань щодо уповільнення світового попиту на нафту, особливо з боку Китаю, ймовірно, збережеться.
Невизначеність щодо світового зростання продовжує стримувати ціни, зазначила старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.
У червні виробнича активність у Китаї скоротилася третій місяць поспіль, оскільки слабкий внутрішній попит і падіння експорту негативно вплинули на виробників на тлі невизначеності у торговельних відносинах із США.
У США кількість діючих нафтових вишок, що є індикатором майбутнього видобутку, минулого тижня скоротилася на шість до 432, що є найнижчим рівнем з жовтня 2021 року, повідомляє Baker Hughes.
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