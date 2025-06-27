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Ціни на пальне на АЗС України знизилися
18:24 27.06.2025 |
У п'ятницю, 27 червня, середня ціна на бензин марки А-95 в Україні знизилася на 0,02% - до 58,9 грн/л, на дизельне пальне - на 0,05% - до 55,92 грн/л.
Про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, в Україні на заправках станом на 27 червня 2025 року зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - на рівні 63,12 грн/л; бензин марки А-95 - здешевшав на 0,02% - до 58,9 грн/л; бензин марки А-92 здорожчав на 0,02% - до 57,48 грн/л; дизельне пальне здешевшало на 0,05% - до 55,92 грн/л. Середня ціна автогазу становить 34,5 грн/л, що на 0,06% нижче порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок ПАТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; бензин А-92 - 57,99 грн/л; дизпальне - 55,99 грн/л; автогаз - 33,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; бензин А-92 - 56,9 грн/л; дизпальне - 53,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 54,16 грн/л; дизпальне - 50,89 грн/л; автогаз - 32,92 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; бензину А-92 - 58,99 грн/л; дизпальне - 56,99 грн/л; автогаз - 34,69 грн/л.
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