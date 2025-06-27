Ціни на газ відкотилися після спаду паніки

Динаміка середньої гуртової ціни на скраплений газ в Україні у червні 2025 року, грн/т

Вартість скрапленого газу на умовах FCA з 19 по 26 червня знизилася на 750 грн/т, до 52 640 грн/т, згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95». Таким чином ціни практично повернулися до середнього рівня 18 червня, коли відбувся стрибок вартості газу на тлі очікувань дефіциту. Нагадаємо, що тоді на аукціоні УЕБ вартість окремих лотів підвищилася до 55 000 грн/т.

Фактично ж, зі слів трейдерів, ціни відкотилися ще нижче від докризового рівня, адже зростання курсу валют за цей період додало до собівартості імпортного газу близько 200 грн/т.

Утім, на аукціоні УЕБ 25 червня вартість LPG зменшилася ще більше. Середньозважена ціна впала на 1 507 грн/т, до 51 727 грн/т. Проте географія змін виглядає яскравіше: якщо ціни на західних базисах порівняно з минулими торгами майже не змінилися, то в центральних і східних з максимальних 55 000 грн/т зменшилися до 50 500-53 200 грн/т.

Загалом торги розпочалися тільки після зниження вартості з початкових 52 880-53 668 грн/т до 51 500 грн/т. Ціни на газ «Укрнафти» варіювалися в межах 51 010-53 200 грн/т, «Укргазвидобування» - 50 500-52 500 грн/т. У цілому виробники виставили близько 2,7 тис. т пального, з яких 5 лотів (95 тонн) так і не було реалізовано.

Слабкими були й торги приватних виробників. Так, наприклад, «Системойлінженерінг» протягом дня 24 червня опускав ціну з початкових 52 600 грн/т до 50 500 грн/т. 26 червня вартість ресурсу знизилася до 49 000 грн/т.

Основною причиною слабкої активності і, як наслідок, зниження вартості на торгах компанії вважають ажіотажні закупівлі минулого тижня. «Минулого тижня на паніці всі набрали ресурсу. Хто купував на ринку, хто контрактував обсяги, які тільки повинні зайти. А виробники не можуть чекати, коли ринок підсохне, тому вимушені знижувати ціни», - розповів один з учасників торгів.

Ажіотажні настрої прискорили темпи продажу газу на півдні. Так, на шляху до українських терміналів було розпродано судно Enigma «Сентуріона» і Orinda «Булмаркета». Зі слів представника останньої, суміш (густиною 555 кг/м3) було реалізовано за $610-620/т, або близько 48 700-49 200 грн/т.

Ще в дорозі ресурс і у «Газтріму». Зі слів одного зі співрозмовників, на 20 червня ціна газу з судна Gas Elisabeth становила 47 000 грн/т (545 кг/м3). «Цього тижня від трейдера пропозицій уже не надходило. Вочевидь, вільного ресурсу вже немає», - додав він.

Примітно, що обсяг закупівлі міг би бути більшим. На ажіотажних настроях трейдери шукали додаткові обсяги для контрактування на півдні, але зарубіжні постачальники згодні були продати газ тільки за липневими котируваннями. У результаті загострення кризи на Близькому Сході трейдери очікували значного підвищення липневих котирувань Sonatrch (за прогнозами на 18 червня +$50-80/т - ek), тому більшість не ризикнуло підписувати за ними ресурс.

Наразі вільного ресурсу на півдні не так багато. Станом на 25 червня «Вігазтрейд» пропонував газ (533 кг/м3) за 50 500 грн/т. 28-29 червня очікується партія пального (526 кг/м3) у компанії «Сентуріон» (судном NEBBIOLO), яку компанія реалізує за 51 100 грн/т.

На заході більш-менш прохідним залишається тільки продукт з Литви, хоч, як повідомляв enkorr, через ескалацію зростання котирувань нафти і курсу валют ціни на нього зросли до $659-673/т (51 516-52 215 грн/т при густині 544 кг/м3) на умовах DAP Ягодин.

Майже всі пропозиції з Польщі не цікаві. Так, на аукціоні УЕБ ціни на західний ресурс становили 51 010-51 450 грн/т, тоді як автомобільні партії з Польщі стартують від 51 000 DAP Ягодин (при густині 544 кг/м3 - ek). При цьому нижча планка традиційно у Pakar Jacek і Barter. «Але всі розуміють, який це ресурс», - зазначили в одній із компаній.

Станом на 26 червня в столичному регіоні вартість суміші залежно від густини переважно варіюється у межах 52 200-53 000 грн/т.

Розрахунок вартості газу в Києві залежно від напрямків і густини

Напрямки 26.06.2025 грн/т грн/л Ціни в столиці 52 200-53 000 28,03-28,89 Польща (авто)* 53 073-57 167 28,87-31,10 Литва (авто)* 53 672-54 370 29,20-29,58 Аукціон (540 кг/м3) 51 870-52 870 28-28,55 Дунайські термінали 51 470-53 870 28,33-28,57

* - середня густина суміші 544 кг/м3.

«У цілому завдяки обсягам ціни на ринку формує південь, а внутрішні виробники вже підтягуються. Зниження нафти покращило поточний прогноз для липневих цін Sonatrach, але не нівелювало повністю зростання: очікуємо десь $470-475/т. При таких котируваннях і незмінних інших факторах на базисах у центральному регіоні України справедлива ціна на південний газ становитиме 53 000-53 500 грн/т», - вважає голова GT Group Владислав Колодяжний.