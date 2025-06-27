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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту тримаються в плюсі, але завершують тиждень падінням, Brent торгується нижче ніж $68 за барель

 

Ціни на нафту тримаються в невеликому плюсі під час торгів у п'ятницю, але завершують тиждень у значному мінусі.

Режим припинення вогню між Іраном та Ізраїлем тримається, що послаблює побоювання трейдерів щодо можливих перебоїв поставок нафти з Близького Сходу. Водночас дані зі США показують зростання попиту на паливо під час літнього автомобільного сезону.

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:35 EET становить $67,93 за барель, що на $0,2 (0,3%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,23 (0,35%), до $65,47 за барель.

З початку цього тижня Brent подешевшала майже на 12%, WTI - на 11%.

Увага трейдерів переключається на торговельні переговори США з Китаєм. Дональд Трамп заявив під час виступу в Білому домі в четвер, що Вашингтон підписав торговельну угоду з Пекіном. Міністр торгівлі США Говард Латник пояснив Bloomberg TV, що підписання, про яке згадував Трамп, відбулося два дні тому, воно закріпило домовленості щодо тарифів, досягнуті на торговельних переговорах у Женеві в травні та в Лондоні в червні. Водночас всеосяжної торговельної угоди між двома країнами не було.

Китай підтвердив досягнення угоди щодо низки торговельних питань зі США.

Трейдери також очікують чергового засідання ОПЕК+, на якому буде ухвалено рішення щодо обсягів видобутку в серпні. Воно заплановане на 6 липня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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