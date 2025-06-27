Нафта готується до найрізкішого тижневого падіння за два роки через зникнення військової премії

У п'ятницю ціни на нафту готувалися до найрізкішого тижневого падіння з березня 2023 року, оскільки відсутність значних перебоїв у постачанні через конфлікт між Іраном та Ізраїлем призвела до зникнення будь-якої премії за ризик.

О 06:29 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 35 центів, або 0,52%, до 68,08 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 40 центів, або 0,61%, до 65,64 долара. Це означає, що обидва контракти можуть продемонструвати тижневе падіння приблизно на 12%.

Зараз базові показники повернулися до рівня, на якому вони були до початку конфлікту, коли 13 червня Ізраїль почав обстріл іранських військових і ядерних об'єктів.

Цей тиждень почався з того, що ціни досягли п'ятимісячного максимуму після того, як США атакували іранські ядерні об'єкти у вихідні, а потім у вівторок впали до найнижчого рівня за тиждень, коли президент США Дональд Трамп оголосив про перемир'я між Іраном та Ізраїлем.

Наразі трейдери та аналітики заявляють, що не бачать істотного впливу кризи на постачання нафти.

«За відсутності загрози значного порушення постачання, ми все ще вважаємо, що нафта є в надлишку, а наші прогнози на 2025 рік вказують на надлишок приблизно 2,1 млн барелів на добу», - написали аналітики Macquarie в дослідницькій записці в четвер.

Аналітики прогнозують, що середня ціна на WTI цього року становитиме близько 67 доларів за барель, а наступного року - 60 доларів, підвищивши кожен прогноз на 2 долари після врахування премії за геополітичний ризик.

Невелике зростання цін наприкінці тижня відбулося після того, як дані уряду США показали, що запаси сирої нафти та палива за тиждень до цього зменшилися, а переробка та попит зросли.

«Ринок починає усвідомлювати, що запаси сирої нафти раптово стали дуже обмеженими», - сказав Філ Флінн, старший аналітик Price Futures Group.

Ціни також підтримала публікація в Wall Street Journal про те, що Трамп планує обрати наступного главу Федеральної резервної системи раніше, ніж зазвичай. Це посилило нові ставки на зниження процентних ставок у США, що зазвичай стимулює попит на нафту.