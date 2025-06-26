Фінансові новини
- |
- 26.06.25
- |
- 18:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту залишаються в невеликому плюсі, Brent торгується на рівні $67,9 за барель
15:42 26.06.2025 |
Ціни на нафту залишаються в невеликому плюсі в четвер, трейдери продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході.
Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:50 EET становить $67,86 за барель, що на $0,18 (0,27%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,24 (0,37%), до $65,16 за барель.
Президент США Дональд Трамп напередодні анонсував переговори щодо атома з Іраном. "Ми вирушимо поговорити з ними наступного тижня. Можливо, ми укладемо угоду", - сказав Трамп на пресконференції в середу після саміту НАТО в Гаазі. Однак конкретної дати він не назвав.
Увага учасників ринку також поступово зміщується на наступне засідання ОПЕК+, заплановане на 6 липня. На ньому альянс ухвалить рішення щодо обсягів видобутку в серпні.
Щотижнева доповідь міністерства енергетики США, опублікована напередодні, показала різке зниження запасів нафти в країні - на 5,836 млн барелів. Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, скоротилися на 464 тис. барелів після зниження на 995 тис. барелів тижнем раніше.
Товарні запаси бензину на тижні, що завершився 20 червня, знизилися на 2,075 млн барелів, дистилятів - на 4,066 млн барелів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні хочуть запровадити європейську систему компенсації промислових інвестицій через податки
|Підприємства в Україні зобов’яжуть звітувати про сталий розвиток
|Україна і Рада Європи підписали угоду про спецтрибунал щодо злочину агресії РФ
|Трамп про постачання Patriot Україні: Подивимося, нам вони теж потрібні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Законопроєкт про систему страхування воєнних ризиків не готовий до розгляду навіть у 1-му читанні - Гетманцев
|ДОТ уперше починає закупівлю «пакунку пораненого»
|В Україні зросла середня зарплата для обчислення пенсій
|Мінекономіки компенсує 50 агровиробникам загалом 6,8 млн грн вартості української с/г техніки
|Сплата туристичного збору зросла на третину: найпопулярніші регіони України
|В Україні зростає імпорт вживаних легковиків: які моделі купують
Бізнес
|Франція звинуватила Tesla в оманливому маркетингу і пригрозила штрафом 50 000 євро на день
|ШІ-навчання без дозволу авторів: суддя прийняв рішення на користь Anthropic
|Tesla втратила 30% продажів у Європі за місяць, поки ринок електрокарів злітає
|У Німеччині електроенергія для авто часто обходиться дорожче за бензин
|«Ілон Маск не користується комп’ютером»,— кажуть його адвокати
|Палата представників США заборонила своїм працівникам користуватися WhatsApp
|Microsoft покращила точність квантових обчислень у 1000 разів