Ціни на нафту залишаються в невеликому плюсі, Brent торгується на рівні $67,9 за барель

Ціни на нафту залишаються в невеликому плюсі в четвер, трейдери продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході.

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:50 EET становить $67,86 за барель, що на $0,18 (0,27%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,24 (0,37%), до $65,16 за барель.

Президент США Дональд Трамп напередодні анонсував переговори щодо атома з Іраном. "Ми вирушимо поговорити з ними наступного тижня. Можливо, ми укладемо угоду", - сказав Трамп на пресконференції в середу після саміту НАТО в Гаазі. Однак конкретної дати він не назвав.

Увага учасників ринку також поступово зміщується на наступне засідання ОПЕК+, заплановане на 6 липня. На ньому альянс ухвалить рішення щодо обсягів видобутку в серпні.

Щотижнева доповідь міністерства енергетики США, опублікована напередодні, показала різке зниження запасів нафти в країні - на 5,836 млн барелів. Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, скоротилися на 464 тис. барелів після зниження на 995 тис. барелів тижнем раніше.

Товарні запаси бензину на тижні, що завершився 20 червня, знизилися на 2,075 млн барелів, дистилятів - на 4,066 млн барелів.