Ціни на нафту зростають, оскільки скорочення запасів сирої нафти в США свідчить про стійкий попит

Ціни на нафту трохи зросли, продовжуючи зростання попереднього дня, оскільки більший, ніж очікувалося, спад запасів сирої нафти в США свідчить про стійкий попит, тоді як інвестори залишаються обережними щодо перемир'я між Іраном та Ізраїлем і стабільності на Близькому Сході.

О 05:30 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 15 центів, або 0,2%, до 67,83 долара за барель. Нафта марки WTI подорожчала на 20 центів, або 0,3%, до 65,12 долара за барель.

Обидва бенчмарки піднялися майже на 1% у середу, відновившись після втрат на початку тижня, коли дані показали стійкий попит у США.

«Деякі покупці віддають перевагу стійкому попиту, про що свідчить зниження запасів у щотижневій статистиці США», - сказав Юкі Такашіма, економіст Nomura Securities.

«Але інвестори залишаються нервовими, прагнучи ясності щодо статусу перемир'я між Іраном та Ізраїлем», - додав він, зазначивши, що увага ринку зараз переходить до рівнів видобутку ОПЕК+.

Такашіма прогнозує, що WTI, ймовірно, повернеться до діапазону 60-65 доларів, тобто до рівня, що був до конфлікту.

Аналітики ANZ зазначили, що з деескалацією конфлікту між Іраном та Ізраїлем увага ринку знову повернулася до фундаментальних показників, і вказали на дані, які свідчать про те, що запаси сирої нафти в США скоротилися п'ятий тиждень поспіль.

«Дані уряду США показали, що після повільного старту сезон поїздок на автомобілі в США набирає обертів», - зазначили аналітики ANZ у своїй записці.

Запаси сирої нафти та палива в США за тиждень до 20 червня скоротилися через зростання активності переробки та попиту, повідомило в середу Управління енергетичної інформації (EIA).

Запаси нафти скоротилися на 5,8 млн барелів, що перевищило очікування аналітиків, опитаних Reuters, які прогнозували скорочення на 797 000 барелів.

Запаси бензину несподівано скоротилися на 2,1 млн барелів, тоді як прогнози передбачали зростання на 381 000 барелів, оскільки постачання бензину, що є показником попиту, зросло до найвищого рівня з грудня 2021 року.

У суботу Ігор Сечин, глава найбільшого російського нафтовиробника «Роснефть», заявив, що ОПЕК+, яка об'єднує Організацію країн-експортерів нафти та союзників, включаючи Росію, може прискорити збільшення видобутку приблизно на рік порівняно з початковим планом.

Тим часом президент США Дональд Трамп привітав швидке закінчення війни між Іраном та Ізраїлем і заявив, що Вашингтон, ймовірно, буде домагатися від Тегерана зобов'язання припинити свої ядерні амбіції під час переговорів з іранськими офіційними особами наступного тижня.

Трамп також заявив у середу, що США не відмовилися від максимального тиску на Іран, включаючи обмеження на продаж іранської нафти, але натякнув на можливе послаблення заходів, щоб допомогти країні відбудуватися.