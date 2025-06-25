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Нафта залишається в плюсі, Brent торгується на рівні $67,7 за барель
14:57 25.06.2025 |
Ціни на нафту підвищуються вдень у середу, але далекі від відновлення втрат, понесених за підсумками двох попередніх сесій.
Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:18 EET становить $67,68 за барель, що на $0,54 (0,8%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,55 (0,85%), до $64,92 за барель.
Трейдери продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході, оцінюючи міцність перемир'я між Іраном та Ізраїлем. Повідомлення про те, що сторони домовилися про припинення вогню, послабили побоювання з приводу можливих перебоїв у постачанні нафти через Ормузьку протоку і спричинили істотне зниження цін на нафту напередодні. У вівторок контракти на Brent впали на 6,1%, на WTI - на 6%.
Тим часом ситуація в регіоні залишається напруженою, обидві сторони вже порушували перемир'я.
"Хоча побоювання з приводу поставок з країн Близького Сходу наразі скоротилися, вони не зникли повністю, і попит на нафту з негайною поставкою залишається підвищеним", - зазначають аналітики ING.
Увагу ринку в середу спрямовано на щотижневу доповідь міністерства енергетики США про запаси енергоносіїв у країні, яка вийде о 17:30 кв. м.
Опубліковані у вівторок дані Американського інституту нафти (API) показали скорочення запасів нафти в США на тижні, що завершився 20 червня, на 4,28 млн барелів.
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