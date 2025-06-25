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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають, оскільки інвестори оцінюють перемир'я між Іраном та Ізраїлем

 

Ціни на нафту зросли в середу, оскільки інвестори оцінюють стабільність перемир'я між Іраном та Ізраїлем, але залишаються поблизу багатотижневих мінімумів через перспективу того, що постачання сирої нафти не буде порушено.

О 05:41 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 85 центів, або 1,3%, до 67,99 долара за барель, а нафта марки WTI подорожчала на 87 центів, або 1,4%, до 65,24 долара.

У вівторок Brent закрився на найнижчому рівні з 10 червня, а WTI - з 5 червня, тобто до того, як 13 червня Ізраїль здійснив раптовий удар по ключових військових і ядерних об'єктах Ірану.

Ціни піднялися до п'ятимісячного максимуму після того, як на вихідних США атакували ядерні об'єкти Ірану.

«Світові ціни на енергоносії стабілізуються після перемир'я між Ізраїлем та Іраном. Базовий сценарій для наших нафтових стратегів залишається закріпленим фундаментальними показниками, які вказують на достатній глобальний запас нафти», - зазначили аналітики JP Morgan у повідомленні для клієнтів.

За попередньою оцінкою американських спецслужб, авіаудари США не знищили ядерний потенціал Ірану, а лише відтермінували його на кілька місяців, оскільки між Іраном та Ізраїлем було укладено хитке перемир'я за посередництва президента США Дональда Трампа.

Раніше у вівторок Іран та Ізраїль повідомили, що повітряна війна між двома країнами закінчилася, принаймні на даний момент, після того, як Трамп публічно висловив їм догану за порушення перемир'я.

Оскільки обидві країни зняли обмеження для цивільного населення після 12 днів війни, до якої США приєдналися, атакувавши іранські об'єкти збагачення урану, кожна з них намагалася оголосити себе переможцем.

«Перемир'я між Ізраїлем та Іраном, ймовірно, виявиться нестійким. Але доки обидві сторони демонструють небажання атакувати енергетичну інфраструктуру, пов'язану з експортом, та/або порушувати судноплавство через Ормузьку протоку, ми очікуємо, що негативні фундаментальні фактори на ринку нафти будуть зберігатися...», - заявив головний економіст Capital Economics з питань клімату та сировинних товарів Девід Окслі.

Пряма участь США у війні змусила інвесторів занепокоїтися щодо Ормузької протоки, вузької водної артерії між Іраном та Оманом, через яку щодня проходить від 18 до 19 мільйонів барелів нафти та палива, що становить майже п'яту частину світового споживання.

Інвестори очікують на дані уряду США щодо внутрішніх запасів нафти та палива, які мають бути опубліковані в середу.

За даними галузі, запаси нафти в США за тиждень, що закінчився 20 червня, скоротилися на 4,23 мільйона барелів, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок.
За матеріалами: investing.com
 

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