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Пальне на АЗС України продовжує дорожчати
17:12 24.06.2025 |
У вівторок, 24 червня, середні ціни на бензин А-95 в Україні зросли на 0,8% до 58,9 грн/л, на дизельне пальне - на 0,7% до 55,96 грн/л.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, середні ціни на бензин А-95 (преміум) на заправках зросли на 0,56% до 63,12 грн/л; бензин А-95 - на 0,8% до 58,9 грн/л; бензин А-92 - на 1,5% до 57,45; на дизельне пальне - на 0,7% до 55,96 грн/л. Автогаз додав у ціні 0,1%, його середня ціна становить 34,53 грн/л.
У мережі заправок ПАТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять:
* бензин А-95 - 58,99 грн/л;
* бензин А-92 - 57,99 грн/л;
* дизпальне - 55,99 грн/л;
* автогаз - 33,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять:
* бензин А-95 - 57,4 грн/л;
* бензин А-92 - 55,4 грн/л;
* дизпальне - 51,9 грн/л;
* автогаз - 33,4 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять:
* бензин А-95 - 61,99 грн/л;
* дизпальне - 58,99 грн/л;
* автогаз - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять:
* бензин А-95 - 54,12 грн/л;
* дизпальне - 50,89 грн/л;
* автогаз - 32,92 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять:
* бензин А-95 - 61,99 грн/л;
* дизпальне - 58,99 грн/л;
* автогаз - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять:
бензин А-95 - 59,99 грн/л;
бензину А-92 - 58,99 грн/л;
дизпальне - 56,99 грн/л;
автогаз - 34,69 грн/л.
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