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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту піднялися від внутрішньоденних мінімумів, Brent на рівні $69,1 за барель

 

Ціни на нафту відступили від внутрішньоденних мінімумів, але залишаються в мінусі вдень у вівторок.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:29 EET становить $69,06 за барель, що на $2,42 (3,39%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Контракти на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $2,31 (3,37%), до $66,2 за барель.

Під час сесії ціна Brent опускалася до $67,5 за барель, WTI - до $64,38 за барель.

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що Іран та Ізраїль домовилися про повне припинення вогню. Це послабило побоювання учасників ринку щодо можливості перекриття Ормузької протоки, що спровокувало б значні перебої в постачанні нафти.

"Після появи інформації про перемир'я премія за ризик до цін на нафту, що сформувалася минулого тижня, практично випарувалася", - написав аналітик IG Тоні Сікамор.

"Премія за геополітичний ризик зникла, проте напруженість у відносинах між Ізраїлем та Іраном зберігається, як і можливість помилок і відновлення ескалації", - зазначив аналітик SEB Оле Хвалбю.

"Якщо припинення вогню дійсно відбудеться, як було оголошено, інвестори можуть очікувати повернення нафтового ринку до нормального стану, - вважає аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева. - Надалі те, якою мірою Ізраїль та Іран дотримуватимуться умов припинення вогню, відіграватиме важливу роль у визначенні цін на нафту".

Котирування нафти впали більш ніж на 7% у понеділок після удару Тегерана по військовій базі США в Катарі, який був сприйнятий учасниками ринку як символічна відповідь на атаку Вашингтона на ядерні об'єкти Ірану, зазначає Market Watch.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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