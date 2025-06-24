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АНАЛІТИКА

Нафта впала до мінімуму за тиждень після оголошення Трампом про перемир'я між Ізраїлем та Іраном

 

У вівторок ціни на нафту різко впали до найнижчого рівня за понад тиждень після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення перемир'я між Іраном та Ізраїлем, що зменшило побоювання щодо перебоїв у постачанні нафти з Близького Сходу - одного з основних регіонів-виробників нафти.

О 05:30 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 2,08 долара, або 2,9%, до 69,40 долара за барель, після того як раніше впали більш ніж на 4% і досягли найнижчого рівня з 11 червня.

Ціна на нафту марки West Texas Intermediate в США знизилася на 2,03 долара, або 3,0%, до 66,48 долара за барель, після того як раніше в ході сесії впала на 6% до найнижчого рівня з 9 червня.

Трамп оголосив у понеділок, що Ізраїль та Іран повністю погодилися на перемир'я, додавши, що Іран почне перемир'я негайно, а Ізраїль - за 12 годин. Якщо обидві сторони збережуть мир, війна офіційно закінчиться через 24 години, завершивши 12-денний конфлікт.

«Якщо перемир'я буде дотримано, як було оголошено, інвестори можуть очікувати повернення до нормального стану на ринку нафти», - сказала Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в Phillip Nova.

«Надалі ступінь дотримання Ізраїлем та Іраном нещодавно оголошених умов перемир'я відіграватиме значну роль у визначенні цін на нафту», - сказала Сачдева.

Трамп заявив, що «повне і загальне» перемир'я набуде чинності з метою припинення конфлікту між двома країнами.

«З новиною про перемир'я ми зараз спостерігаємо, як ризикова премія, вбудована в ціну на сиру нафту минулого тижня, практично зникла», - сказав Тоні Сикамор, аналітик IG.

Іран є третім за величиною виробником нафти в ОПЕК, і послаблення напруженості дозволить йому експортувати більше нафти та запобігти перебоям у постачанні, що є основним фактором стрибка цін на нафту в останні дні.

Обидва нафтові контракти закрилися на 7% нижче на попередній сесії після зростання до п'ятимісячного максимуму після того, як США атакували ядерні об'єкти Ірану на вихідних, що посилило побоювання щодо розширення конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Пряма участь США у війні також зосередила увагу інвесторів на Ормузькій протоці, вузькій і важливій водній артерії між Іраном і Оманом у Перській затоці, через яку щодня проходить від 18 до 19 мільйонів барелів нафти і палива, що становить майже п'яту частину світового споживання.

Зростали побоювання, що будь-яке порушення морської діяльності через протоку призведе до стрімкого зростання цін, можливо, до тризначних цифр.

Однак на даний момент трейдери перепочивали після недавнього стрибка цін на нафту.

«Технічно, нічна розпродаж підсилює рівень опору між приблизно 78,40 доларами (максимальні показники жовтня 2024 року та червня 2025 року) та 80,77 доларами (максимальний показник з початку року), і очевидно, що для прориву цього рівня опору знадобиться щось надзвичайно несподіване та шкідливе для постачання сирої нафти», - додав Sycamore.
За матеріалами: investing.com
 

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