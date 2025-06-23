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На АЗС зросли ціни на бензин і дизпальне
18:06 23.06.2025 |
У понеділок, 23 червня, середні ціни на бензин А-95 в Україні зросли на 1,4% до 58,44 грн/л, на дизельне пальне - на 1,6% до 55,56 грн/л.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, середні ціни на бензин А-95 (преміум) на заправках зросли на 1,2% до 62,77 грн/л; бензин А-95 - на 1,4% до 58,44 грн/л; бензин А-92 - на 1,6% до 56,58; на дизельне пальне - на 1,6% до 55,56 грн/л. Автогаз додав у ціні 0,3%, його середня ціна становить 34,49 грн/л.
У мережі заправок ПАТ "Укрнафта" ціна бензину А-95 становить 57,99 грн/л; бензину А-92 - 56,99 грн/л; дизпального - 54,99 грн/л; автогазу - 33,99 грн/л.
У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціна бензину А-95 становить 57,4 грн/л; бензину А-92 - 55,4 грн/л; дизпального - 51,9 грн/л; автогазу - 33,4 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціна бензину А-95 становить 61,99 грн/л; дизпального - 58,99 грн/л; автогазу - 35,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціна бензину А-95 становить 53,72 грн/л; дизпального - 50,72 грн/л; автогазу - 32,93 грн/л.
У мережі заправок WOG ціна бензину А-95 становить 61,99 грн/л; дизпального - 58,99 грн/л; автогазу - 35,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціна бензину А-95 становить 58,49 грн/л; бензину А-92 - 57,49 грн/л; дизпального - 54,99 грн/л; автогазу - 34,69 грн/л.
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