Ціни на нафту підвищуються, Brent на рівні $77,8 за барель

Ціни на нафту підвищуються вдень у понеділок, але відступили від досягнутих раніше пікових значень на волатильних торгах, під час яких котирування піднімалися до п'ятимісячних максимумів, а потім ненадовго йшли в мінус.

Серпневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:07 EET дорожчають на $0,76 (0,99%), до $77,77 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднімаються в ціні також на $0,76 (1,03%), до $74,6 за барель.

У центрі уваги ринку залишається ситуація на Близькому Сході. Інвестори оцінюють наслідки ескалації ірано-ізраїльського конфлікту для поставок нафти через Ормузьку протоку.

У ніч на неділю США завдали ударів по ядерних об'єктах в Ірані. Президент Дональд Трамп попередив, що Штати можуть завдати нових ударів, якщо Тегеран не піде на укладення миру. Він також заявив, що будь-яка спроба Ірану відповісти на дії США призведе до важчих наслідків.

Учасники нафтового ринку побоюються, що Тегеран може відреагувати перекриттям руху суден через Ормузьку протоку. За повідомленнями ЗМІ, на підтримку такого заходу висловився іранський парламент.

Аналітики Goldman Sachs розглянули різні сценарії розвитку ситуації та оцінили їхні наслідки для нафтового ринку. У Goldman вважають, що ціна на нафту Brent може ненадовго підскочити до $110 за барель, якщо перевезення через Ормузьку протоку скоротяться вдвічі на один місяць і залишатимуться на 10% нижчими за звичайний рівень протягом наступних 11 місяців. Згодом ціни знизяться, і в четвертому кварталі 2025 року Brent буде в середньому торгуватися по $95 за барель.

Інший сценарій передбачає скорочення поставок нафти з Ірану на 1,75 млн барелів на добу на шість місяців із подальшим поступовим відновленням. У цьому разі ціна на нафту може досягти піку на рівні $90 за барель, а до 2026 року повернеться в діапазон $60-70 за барель.

Аналітики банку, як і раніше, очікують, що значних перебоїв у русі суден через протоку не буде. "Економічні стимули, зокрема для США і Китаю, вельми значні і підштовхуватимуть сторони до запобігання тривалому або дуже сильному скороченню поставок через Ормузьку протоку", - пишуть вони.

