Ціни на LPG почали зростати через події на Близькому Сході

У середині червня ціни на скраплений газ на заході й півдні почали зростати вперше з початку цього року. Головною причиною здорожчання стала ескалація ірано-ізраїльського конфлікту, який штовхнув котирування вуглеводнів угору.

Ціни на автомобільні партії ПБТ у Галаці злетіли на $65-70/т, до $650/т на умовах FCA. Газ на румунському березі Дунаю пропонував лише Bulmarket. Компанія Interport Gaz розпродала залишки пропану й на 17 червня вільних обсягів у Галаці не було. Зі слів учасників ринку, газ дорожчає на очікуваннях зростання цін Sonatrach у липні.

«Зрозуміло, що зараз усі прогнози липневих цін це буде пальцем у небо, але за відчуттями зростання становитиме $50-80/т», - зазначив один з трейдерів. Минулого тижня термінали Citi Gas і Unicom не приймали LPG-танкери, що також сприяло підвищенню цін у Галаці.

Вартість пропану в Мангалії минулого тижня не зазнала змін і становила $660/т. Стабільною також була й відсутність продажів в українському напрямку.

В середині червня пропозиція бутану на румунському ринку почала збільшуватися. «Після завершення періоду реконструкції нафтопереробного заводу ми відновили продаж бутану вантажівками й поїздами», - повідомило джерело в OMV Petrom. Автомобільні партії бутану з термінала у Плоєшті пропонувалися за $510-515/т.

За тиждень ціна зменшилася на $15-20/т, але в липні бутан може здорожчати, оскільки індекс ANSI, на який орієнтується OMV Petrom, найімовірніше, зросте наступного місяця.

На польських терміналах автомобільні партії ПБТ на умовах FCA здорожчали на $5-35/т, до $615-685/т, на тлі зростання котирувань у Північно-Західній Європі. З урахуванням вартості транспорту до польсько-українського кордону ціни зросли на $7-29/т, до $647-729/т.

Опитані українські імпортери повідомили, що минулого тижня польських обсягів не купували. Раніше enkorr повідомляв, що високі ціни пропозиції фактично зупинили торгівлю газом між Польщею й Україною.

Водночас на внутрішньому ринку через наявність надлишків продукту роздрібні ціни продовжили зниження. Впродовж останніх двох тижнів автогаз на АЗС здешевшав на 0,03-0,16 зл/л (0,34-1,81 грн/л), до 2,63-2,7 зл/л (29,8-30,6 грн/л).

Загострення ситуації на Близькому Сході було головним драйвером зростання цін на скраплений газ у Північно-Західній Європі. Впродовж тижня великі партії пропану в регіоні ARA зросли на $33/т, до $494/т на умовах CIF. Бутан здорожчав на $34/т, до $507/т CIF ARA.

На польських кордонах ціни на ескалацію ірано-ізраїльського конфлікту відреагували слабкіше. Вартість гуртових партій пропану в Гданську не зазнала змін і становить $660-690/т. Залізничні обсяги бутану на білорусько-польському кордоні здорожчали на $5-12/т, до $485-532/т.

На литовських ГНС ціни на суміш у торгових компаній зросли на $56-62/т, до $659-673/т, з урахуванням вартості до польсько-українського кордону. Попри здорожчання литовські пропозиції лишаються привабливішими за польські. Orlen Lietuva цей тиждень підвищив ціни на газ для українських контрагентів на $35/т, до $555-560/т FCA Юодекай.

У третій декаді червня Latvijas Propana Gaze почне відвантажувати пропан американського виробництва з термінала у Ризі. Зі слів представників компаній, угоди було укладено на рівні €90-95/т до середніх червневих котирувань пропану CIF ARA.

Попит на залізничні обсяги лишається на низькому рівні. З польського напрямку компанії пропонували вагони суміші за $700-715/т DAP Ягодин. «Газ на українському ринку почав дорожчати, й ціна в $700/т вже має бути цікавішою. Але відгук на таку пропозицію поки що слабкий», - зазначив польський трейдер.

На угорсько-українському кордоні пропозицій не було. Компанія MOL відмовила всім, хто подавав заявки на купівлю газу. Найімовірніше, угорський виробник оголосить новий тендер на нових умовах з огляду на зростання котирувань, вважають учасники ринку. Компанія Eurogas LPG вийде на ринок з новою пропозицією ближче до кінця червня.