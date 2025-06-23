Goldman Sachs прогнозує нафту за $110, якщо Ормузьку протоку буде перекрито

Goldman Sachs попередив про ризики для світового енергопостачання на тлі побоювань потенційних перебоїв в Ормузькій протоці, які призведуть до значного зростання цін на нафту й природний газ, йдеться в записці банку, повідомляє Reuters.

За оцінками банку, ціна на нафту марки Brent може ненадовго досягти піку в $110 за барель, якщо потік нафти через критичний водний шлях скоротиться вдвічі протягом місяця, а потім залишиться на 10% нижчою протягом наступних 11 місяців.

Потім ціни пом'якшаться, і в ІV кварталі 2025 року ціна на нафту марки Brent становитиме близько $95 за барель, йдеться в записці.

23 червня ціни на нафту підскочили до найвищого рівня з січня після того, як Вашингтон долучився до Ізраїлю минулими вихідними в атаці на ядерні об'єкти Ірану.

Goldman Sachs наголосив, що прогнозні ринки, попри обмежену ліквідність, зараз відображають 52% ймовірність закриття Іраном Ормузької протоки 2025 року, посилаючись на дані Polymarket.

Крім того, було зазначено, що падіння постачань з Ірану на 1,75 млн барелів на день (б/д) може призвести до зростання ціни на нафту Brent до піка близько $90 за барель.

За одним зі сценаріїв, банк заявив, що падіння постачання іранської нафти на 1,75 млн б/д протягом шести місяців з подальшим поступовим відновленням може призвести до того, що ціна на нафту Brent досягне піка в $90 за барель, перш ніж впаде до $60 на 2026 рік.

У другому підсценарії, де видобуток в Ірані залишається стабільно низьким, Brent все ще може досягти піка в $90, але стабілізуватися між $70-80 2026 року через скорочення запасів і глобальних вільних потужностей, заявили в Goldman Sachs.

«Хоча події на Близькому Сході залишаються нестабільними, ми вважаємо, що економічні стимули, зокрема для США й Китаю, намагатися запобігти тривалому й дуже великому зриву Ормузької протоки будуть сильними», - сказали в Goldman Sachs.

Вища рада національної безпеки Ірану має прийняти остаточне рішення щодо закриття Ормузької протоки після бомбардувань США, повідомило в неділю іранське Press TV після того, як, як повідомлялося, парламент підтримав цей захід.

Goldman Sachs також прогнозує, що європейські ринки природного газу, включаючи бенчмарк TTF, врахують вищу ймовірність збоїв, причому TTF потенційно зросте ближче до 74 євро за мегават-годину ($25 США/MMBtu).

Однак банк зазначив, що ціни на природний газ у США зіткнуться з обмеженим впливом через структурні фактори, такі як сильні експортні потужності та мінімальні внутрішні потреби в імпорті СПГ.