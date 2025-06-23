Фінансові новини
- |
- 23.06.25
- |
- 10:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта досягла п'ятимісячного максимуму після атак США на ключові іранські ядерні об'єкти
07:37 23.06.2025 |
У понеділок ціни на нафту підскочили до найвищого рівня з січня, оскільки рішення США приєднатися до Ізраїлю в атаці на іранські ядерні об'єкти викликало побоювання щодо поставок.
О 03:17 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,92 долара, або 2,49%, до 78,93 долара за барель. Нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 1,89 долара, або 2,56%, до 75,73 долара.
Обидва контракти підскочили на понад 3% на початку сесії до 81,40 і 78,40 доларів відповідно, досягнувши п'ятимісячного максимуму, після чого дещо знизилися.
Підвищення цін відбулося після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що він «знищив» основні ядерні об'єкти Ірану в результаті ударів, завданих у вихідні, приєднавшись до ізраїльського нападу в умовах ескалації конфлікту на Близькому Сході, а Тегеран пообіцяв захищатися.
Іран є третім за величиною виробником нафти в ОПЕК.
Учасники ринку очікують подальшого зростання цін на тлі зростаючих побоювань, що іранська відповідь може включати закриття Ормузької протоки, через яку проходить приблизно п'ята частина світових поставок нафти.
Іранське телебачення Press TV повідомило, що іранський парламент схвалив рішення про закриття протоки. Іран і раніше погрожував закрити протоку, але ніколи не втілював цю погрозу в життя.
«Ризики пошкодження нафтової інфраструктури... збільшилися в рази», - сказала старший аналітик Sparta Commodities Джун Го.
Хоча існують альтернативні маршрути трубопроводів з регіону, все одно буде обсяг нафти, який не можна буде повністю експортувати, якщо Ормузька протока стане недоступною. Вантажовідправники будуть все більше уникати цього регіону, додала вона.
Goldman Sachs у недільному звіті зазначив, що ціна на нафту Brent може короткочасно досягти піку в 110 доларів за барель, якщо протягом місяця обсяг нафти, що проходить через цей важливий водний шлях, зменшиться вдвічі, а протягом наступних 11 місяців залишиться на рівні, нижчому на 10%.
Банк як і раніше не передбачає значних перебоїв у постачанні нафти та природного газу, додавши, що існують глобальні стимули для запобігання тривалим і дуже значним перебоям.
З початку конфлікту 13 червня ціна на нафту марки Brent зросла на 13%, а нафта марки WTI подорожчала приблизно на 10%.
Аналітики вважають, що поточна премія за геополітичний ризик навряд чи збережеться без відчутних перебоїв у постачанні.
Тим часом, розгортання деяких довгих позицій, накопичених після недавнього зростання цін, може обмежити зростання цін на нафту, написав у недільному коментарі про ринок Оле Хансен, глава відділу сировинної стратегії Saxo Bank.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рішення за органом безпеки: Іран майже схвалив закриття найважливішої для нафти протоки
|«Опівнічний молот»: США розкрили деталі удару по Ірану за участю понад 125 літаків
|В'ятрович розкритикував кандидатуру Завальського, а також дії влади щодо інституту мовного омбудсмена
|Міністр нац'єдності Чернишов фігурує в корупційній схемі, яка завдала понад мільярд гривень збитків державі — розслідування УП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна посіла третє місце на конкурсі НАТО, присвяченому протидії оптоволоконним FPV-дронам
|В Україні над виробництвом перехоплювачів дронів працюють чотири компанії - Зеленський
|Україна влітку почне експорт військових технологій і відкриє виробництва в Європі
|Нафта досягла п'ятимісячного максимуму після атак США на ключові іранські ядерні об'єкти
|Український фінансовий сектор відповідає вимогам ЄС на 75-77% — Пишний
|Глава Міненерго ставить під сумнів необхідність позбавляти газову генерацію пільгових цін на ресурс
Бізнес
|Флагманський смартфон Redmi K80 Ultra встановив рекорд продуктивності, набравши 3,24 млн балів на AnTuTu
|Обличчя з 3D-принтера — британець першим у світі отримав незвичайний протез
|Найбільша угода в історії спорту: клуб Los Angeles Lakers купили за 10 мільярдів доларів
|Scania почне випускати вантажівки з системою «Megawatt Charging System» у 2026 році
|Microsoft Xbox оголосила стратегічне партнерство з AMD — консолі, хмарні сервіси та інше
|Audi відмовилася від плану стати повністю електричним брендом
|Honda провела перший тест власної багаторазової ракети