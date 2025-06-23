Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта досягла п'ятимісячного максимуму після атак США на ключові іранські ядерні об'єкти

 

У понеділок ціни на нафту підскочили до найвищого рівня з січня, оскільки рішення США приєднатися до Ізраїлю в атаці на іранські ядерні об'єкти викликало побоювання щодо поставок.

О 03:17 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,92 долара, або 2,49%, до 78,93 долара за барель. Нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 1,89 долара, або 2,56%, до 75,73 долара.

Обидва контракти підскочили на понад 3% на початку сесії до 81,40 і 78,40 доларів відповідно, досягнувши п'ятимісячного максимуму, після чого дещо знизилися.

Підвищення цін відбулося після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що він «знищив» основні ядерні об'єкти Ірану в результаті ударів, завданих у вихідні, приєднавшись до ізраїльського нападу в умовах ескалації конфлікту на Близькому Сході, а Тегеран пообіцяв захищатися.

Іран є третім за величиною виробником нафти в ОПЕК.

Учасники ринку очікують подальшого зростання цін на тлі зростаючих побоювань, що іранська відповідь може включати закриття Ормузької протоки, через яку проходить приблизно п'ята частина світових поставок нафти.

Іранське телебачення Press TV повідомило, що іранський парламент схвалив рішення про закриття протоки. Іран і раніше погрожував закрити протоку, але ніколи не втілював цю погрозу в життя.

«Ризики пошкодження нафтової інфраструктури... збільшилися в рази», - сказала старший аналітик Sparta Commodities Джун Го.

Хоча існують альтернативні маршрути трубопроводів з регіону, все одно буде обсяг нафти, який не можна буде повністю експортувати, якщо Ормузька протока стане недоступною. Вантажовідправники будуть все більше уникати цього регіону, додала вона.

Goldman Sachs у недільному звіті зазначив, що ціна на нафту Brent може короткочасно досягти піку в 110 доларів за барель, якщо протягом місяця обсяг нафти, що проходить через цей важливий водний шлях, зменшиться вдвічі, а протягом наступних 11 місяців залишиться на рівні, нижчому на 10%.

Банк як і раніше не передбачає значних перебоїв у постачанні нафти та природного газу, додавши, що існують глобальні стимули для запобігання тривалим і дуже значним перебоям.

З початку конфлікту 13 червня ціна на нафту марки Brent зросла на 13%, а нафта марки WTI подорожчала приблизно на 10%.

Аналітики вважають, що поточна премія за геополітичний ризик навряд чи збережеться без відчутних перебоїв у постачанні.

Тим часом, розгортання деяких довгих позицій, накопичених після недавнього зростання цін, може обмежити зростання цін на нафту, написав у недільному коментарі про ринок Оле Хансен, глава відділу сировинної стратегії Saxo Bank.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8335
  0,1481
 0,36
EUR
 1
 48,2006
  0,3416
 0,71

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4584  0,15 0,37 42,1304  0,15 0,36
EUR 47,8380  0,18 0,37 48,6480  0,19 0,38

Міжбанківський ринок на 20.06.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8400  0,21 0,50 41,8500  0,20 0,48
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес