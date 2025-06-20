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АНАЛІТИКА

Закриття Ормузу може підняти нафту до $130 - JP Morgan

 

Ескалація ірано-ізраїльського воєнного конфлікту може призвести до того, що ціни на нафту Brent залишатимуться на 15-20% вищими за докризовий рівень, якщо війна порушить експорт іранської нафти в обсязі 1,1 млн барелів на добу (б/д), повідомили в четвер аналітики Citibank.

«Це означає, що ціни на Brent повинні триматися в діапазоні $75-78 за барель», - йдеться в аналітичній записці Citi. У травні котирування перебували на рівні близько $65.

Окремо JP Morgan у своїй записці зазначив, що у разі масштабного регіонального конфлікту, зокрема із закриттям Ормузької протоки, ціни на нафту можуть сягнути $120-130 за барель.

Збройне протистояння між Іраном та Ізраїлем викликало занепокоєння щодо можливих перебоїв у постачанні з Близького Сходу - ключового регіону видобутку нафти. Це спричинило зростання котирувань сирої нафти на тлі посилення геополітичного ризику.

Іран - третій за обсягами видобутку член ОПЕК, із приблизно 3,3 млн б/д сирої нафти.

За даними Citi, збої у видобутку на рівні близько 3 млн б/д протягом кількох місяців можуть підняти ціну до $90 за барель.

Будь-яке закриття Ормузької протоки може викликати різкий стрибок цін, але Citi очікує, що такий ефект буде короткочасним, оскільки міжнародні зусилля будуть зосереджені на якнайшвидшому відновленні судноплавства.

Разом із тим, перебої з іранським експортом можуть мати менший вплив, ніж раніше прогнозувалося - через зменшення обсягів експорту й скорочення закупівель із боку Китаю. Поточні вищі ціни також відіграють роль, зазначає Citi.

«Виробництво в інших регіонах могло зрости настільки, щоб частково компенсувати наслідки перебоїв, особливо якщо їх вважали імовірними», - зауважили аналітики.

Збільшення постачання з боку ОПЕК також могло б пом'якшити наслідки можливих збоїв в експорті іранської нафти.

У середу Goldman Sachs повідомив, що геополітична премія за ризик становить близько $10 за барель після зростання цін на Brent до $76-77. Barclays, зі свого боку, зазначив: у разі скорочення іранського експорту вдвічі ціни можуть піднятися до $85, а в разі ширшого конфлікту - перевищити $100 за барель.
За матеріалами: EnKorr
 

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