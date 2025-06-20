Нафта марки Brent продовжує дешевшати, торгується біля $77,2 за барель

Нафта марки Brent помітно дешевшає в п'ятницю на ослабленні побоювань, пов'язаних із прямим залученням США в ірансько-ізраїльський конфлікт.

Вартість серпневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:17 EET знижується на $1,63 (2,07%), до $77,22 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилися в ціні на цей час на $0,88 (1,17%) від рівня закриття сесії в середу, до $76,02 за барель. Напередодні торги WTI не проводили через свято в США. Термін біржового обігу липневих контрактів на WTI закінчується в п'ятницю. Серпневі контракти, що торгуються активніше, подорожчали на $0,5 (0,68%), до $74 за барель.

Нафта різко подорожчала в четвер, а ціни на Brent досягли максимуму з кінця січня. Підтримку нафтовим котируванням останніми днями надає стурбованість учасників ринку тим, що розширення ірансько-ізраїльського конфлікту може призвести до перебоїв у поставках через Ормузьку протоку.

Аналітик PVM Джон Еванс зазначає, що найбільшу загрозу для ринку нафти становлять "ненавмисні дії", які призведуть до ескалації конфлікту на Близькому Сході й торкнуться нафтової інфраструктури.

Напередодні ЗМІ з посиланням на джерела писали, що президент США Дональд Трамп дедалі більше схиляється до думки залучити американські сили для ударів по країні.

Побоювання швидкого залучення Сполучених Штатів до конфлікту дещо послабшали після того, як прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт зачитала заяву Трампа, у якій він висловив намір прийняти рішення щодо можливості участі Вашингтона в бойових діях проти Ірану протягом найближчих двох тижнів.