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АНАЛІТИКА

Ф'ючерси на нафту Brent подешевшали майже на 2 долари після того, як США відклали рішення про пряму участь Ірану

 

Ціни на нафту Brent скоротили прибутки від попередньої сесії і в п'ятницю впали майже на 2 долари після того, як Білий дім відклав рішення про участь США в конфлікті між Ізраїлем та Іраном, але вони все ще готові до третього тижня зростання поспіль.

О 04:55 EET ф'ючерси на нафту Brent впали на 1,89 долара, або 2,4%, до 76,96 долара за барель. За тиждень вони зросли на 3,8%.

Ціна на нафту марки West Texas Intermediate з поставкою в липні, яка не була визначена в четвер через свято в США і закінчується в п'ятницю, зросла на 53 центи, або 0,7%, до 75,67 долара. Більш ліквідна нафта WTI з поставкою в серпні подорожчала на 0,2%, або 17 центів, до 73,67 долара.

У четвер ціни підскочили майже на 3%, коли Ізраїль бомбардував ядерні об'єкти в Ірані, а Іран випустив ракети і дрони по Ізраїлю після того, як вночі завдав удару по ізраїльській лікарні. Тижнева війна між Ізраїлем та Іраном не показала жодних ознак того, що будь-яка зі сторін відступить.

Ф'ючерси на Brent зменшили прибутки попередньої сесії після коментарів Білого дому про те, що президент Дональд Трамп вирішить, чи буде США втручатися в конфлікт між Ізраїлем та Іраном протягом наступних двох тижнів.

«Ціни на нафту стрімко зросли на тлі побоювань щодо посилення втручання США в конфлікт Ізраїлю з Іраном. Однак пізніше прес-секретар Білого дому зазначив, що ще є час для деескалації», - сказав Філ Флінн, аналітик The Price Futures Group.

Іран є третім за величиною виробником серед членів Організації країн-експортерів нафти, видобуваючи близько 3,3 мільйона барелів нафти на добу.

Близько 18-21 мільйона барелів нафти та нафтопродуктів на добу проходять через Ормузьку протоку вздовж південного узбережжя Ірану, і існує поширена стурбованість, що бойові дії можуть порушити торговельні потоки, що завдасть удару по постачанню.

«Двотижневий термін» - це тактика, яку Трамп використовував у інших ключових рішеннях. Часто ці терміни закінчуються без конкретних дій, що призводить до того, що ціна на сиру нафту залишається високою і потенційно зростає на тлі останніх досягнень», - сказав Тоні Сикамор, аналітик IG.
За матеріалами: investing.com
 

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