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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту прискорили зростання, Brent торгується по $77,3 за барель

 

Ціни на нафту прискорили зростання вдень у четвер, інвестори продовжують стежити за ірано-ізраїльським конфліктом, побоюючись виникнення перебоїв у постачанні в разі його подальшої ескалації.

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:53 EET піднімається на $0,63 (0,82%), до $77,33 за барель.

Контракти на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $1,07 (1,42%), до $76,21 за барель.

Ситуація на Близькому Сході залишається в центрі уваги. Найбільше занепокоєння інвесторів викликає загроза обмеження судноплавства в Ормузькій протоці, що може призвести до суттєвих перебоїв у постачанні нафти. Відсутність ясності щодо планів США стосовно участі в ірано-ізраїльському конфлікті негативно впливає на настрої учасників ринку.

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що наразі не ухвалив остаточного рішення, як вирішуватиме іранську проблему. Він повторив, що не виключає відновлення переговорів з Тегераном. При цьому Трамп зазначив, що підсумком мають стати гарантії, що у Тегерана не буде ядерної зброї.

Непередбачуваність, характерна для зовнішньої політики Трампа, "викликає нервозність на ринку, де очікують більш чітких сигналів, які могли б вплинути на світові поставки нафти і регіональну стабільність", зазначила аналітикиня брокерської компанії Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Аналітик RBC Capital Markets Хеліма Крофт вважає, що загроза серйозних перебоїв з поставками зросте, якщо Іран відчує реальну загрозу своєму існуванню. На її думку, вступ у конфлікт США може спровокувати прямі атаки на танкери та енергетичну інфраструктуру.

Тим часом, як показали опубліковані напередодні дані Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні минулого тижня скоротилися на 11,473 млн барелів, показавши рекордне падіння з червня минулого року. Експерти очікували зниження на 2,3 млн барелів, за даними Trading Economics.

Товарні запаси бензину збільшилися на 209 тис. барелів, дистилятів - на 514 тис. барелів. Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), скоротилися на 995 тис. барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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