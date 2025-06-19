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АНАЛІТИКА

Нафта падає, оскільки інвестори оцінюють ймовірність втручання США в конфлікт між Іраном та Ізраїлем

 

Ціни на нафту впали в четвер, оскільки інвестори вагалися займати нові позиції після того, як президент Дональд Трамп дав суперечливі сигнали щодо можливого втручання США в конфлікт між Ізраїлем та Іраном, а Федеральний резерв залишив процентні ставки без змін.

О 06:21 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 20 центів, або 0,26%, до 76,5 долара за барель, після зростання на 0,3% на попередній сесії, коли висока волатильність призвела до падіння цін на 2,7%.

Ціна на нафту марки West Texas Intermediate з поставкою в липні впала на 4 центи, або 0,05%, до 75,10 долара за барель, після зростання на 0,4% на попередній сесії, коли вона впала на 2,4%.

Липневий контракт закінчується в п'ятницю, а більш активний серпневий контракт подешевшав на 8 центів, або 0,11%, до 73,42 долара за барель.

«У ціну все ще закладена великий ризик-преміум, оскільки трейдери чекають, чи наступним етапом конфлікту між Ізраїлем та Іраном стане удар США або мирні переговори», - зазначив у повідомленні для клієнтів Тоні Сикамор, аналітик ринку в IG.

Goldman Sachs у середу заявив, що геополітична премія за ризик у розмірі близько 10 доларів за барель є виправданою, з огляду на зниження поставок з Ірану та ризик більш масштабних перебоїв, які можуть підштовхнути ціну нафти Brent вище 90 доларів.

У середу Трамп заявив журналістам, що він може вирішити, чи приєднаються США до Ізраїлю в його атаках на Іран. У четвер конфлікт тривав уже сьомий день.

Аналітики вважають, що пряма участь США розширить конфлікт, що підвищить ризик атак на енергетичну інфраструктуру в регіоні.

В результаті непередбачуваності, яка давно характеризує зовнішню політику Трампа, «ринки залишаються нервовими, чекаючи на більш чіткі сигнали, які можуть вплинути на світові поставки нафти та регіональну стабільність», - зазначила Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в Phillip Nova.

Іран є третім за величиною виробником серед членів Організації країн-експортерів нафти, видобуваючи близько 3,3 мільйона барелів нафти на добу.

Близько 19 мільйонів барелів нафти та нафтопродуктів проходять через Ормузьку протоку вздовж південного узбережжя Ірану, і існує поширена стурбованість, що бойові дії можуть порушити торговельні потоки.

Окремо, Федеральна резервна система США в середу зберегла свої процентні ставки на незмінному рівні, але запланувала два зниження до кінця року. Голова Джером Пауелл заявив, що зниження буде «залежним від даних» і що він очікує прискорення споживчої інфляції через заплановані Трампом імпортні мита.

Нижчі процентні ставки стимулюватимуть економіку, а отже, і попит на нафту, але це може посилити інфляцію.
За матеріалами: investing.com
 

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