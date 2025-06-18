Ціни на нафту перейшли до помірного зростання, Brent торгується на рівні $76,7 за барель

Ціни на нафту перейшли до помірного зростання, відновивши попередні втрати під час торгів, інвестори оцінюють ймовірність виникнення перебоїв у поставках у разі подальшої ескалації ірано-ізраїльського конфлікту.

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:23 EET підвищується на $ 0,2 (0,26%), до $ 76,65 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,21 (0,28%), до $75,05 за барель.

Учасники ринку продовжують стежити за подіями на Близькому Сході, побоюючись, що подальше наростання напруженості в регіоні та розширення конфлікту може призвести до обмеження судноплавства в Ормузькій протоці та перебоїв у постачанні нафти.

Президент США Дональд Трамп в одному зі своїх повідомлень у соцмережі Truth Social зажадав "беззастережної капітуляції" Ірану. "Наше терпіння добігає кінця", - написав він.

Як повідомив телеканал ABC, у вівторок американський президент зустрічався зі своїми головними радниками в оперативному центрі Білого дому. Офіційні особи дали зрозуміти, що наступні 24-48 годин матимуть вирішальне значення для того, щоб визначити, чи можливе дипломатичне вирішення в ситуації з Іраном, чи натомість президент може вдатися до військових дій.

"Найбільше на нафтовому ринку побоюються закриття Ормузької протоки, - зазначає аналітик ING Ева Манті. - Це може вплинути на потоки нафти з Перської затоки".

"Майже третина світової морської торгівлі нафтою проходить через цю точку, - пише вона. - Значного порушення цих потоків було б достатньо, щоб ціни піднялися до $120 за барель".

Аналітики Rystad Energy вважають перекриття протоки малоймовірним. "У збереженні Ормузької протоки відкритою і запобіганні будь-яким перебоям у поставках зацікавлені всі країни Близького Сходу", - пишуть вони.

Як показали опубліковані напередодні дані Американського інституту нафти (API), резерви в США за минулий тиждень скоротилися на 10,133 млн барелів. Це найзначніше падіння з літа минулого року, зазначає Trading Economics. Тижнем раніше показник знизився на 370 тис. барелів.

Офіційний звіт міністерства енергетики щодо запасів нафти буде опубліковано о 17:30 EET у середу. Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікують, що він покаже зменшення на 2,3 млн барелів.

