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АНАЛІТИКА

В Україні відтермінували штрафи за відсутність біоетанолу в бензинах до 2026 року

 

Сьогодні Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №13134, яким продавці звільняються від відповідальності за відсутність 5% біоетанолу у бензинах.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк («Голос»).

Відповідно до правки, штрафи за невиконання додавання не менше 5% біоетанолу у бензини почнуть діяти не раніше 1 січня 2026 року.

«Сьогодні Рада відклала до 01 січня 2026 року набуття чинності положення про наявність не менше 5% біоетанолу у паливі», - написав нардеп.

В Україні відтермінували штрафи за відсутність біоетанолу в бензинах до 2026 року

 

Нагадаємо, 1 травня в Україні набули чинності норми закону про обов'язкове використання рідкого біопалива у транспортному секторі. Згідно з ними, всі автомобільні бензини, за винятком пального з октановим числом 98 і вище, повинні містити не менше 5% біоетанолу (в об'ємному співвідношенні).
За матеріалами: EnKorr
 

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