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АНАЛІТИКА

Перехід на бензин із біокомпонентами проходить без ексцесів - експерт

 

У травні спостерігалося зростання імпорту високооктанових бензинів, які не підпадають під норму про додавання біокомпонентів, але перехід на таке пальне не був масовим явищем.

Про це в коментарі для Укрінформу заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн.

"Ніяких ексцесів не було, ринок підготувався. Поки що все йде нормально", - сказав Куюн.

Він зауважив, що деяка кількість споживачів все ж має побоювання щодо бензинів із біоетанолом, тому у травні закупівля пального А-98 та А-100 зросла до рекордного рівня за 15 років - трейдери завезли понад 5 тис. т високооктанового бензину.

"Але на фоні загального обсягу ринку - це небагато. Не можна сказати, що це масове явище", - додав Куюн.
 

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