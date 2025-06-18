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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту продовжують зростати, оскільки конфлікт між Іраном та Ізраїлем триває вже шостий день

 

Ціни на нафту зросли в середу на азіатських біржах, продовживши 4-відсоткове зростання від попередньої сесії через побоювання, що конфлікт між Іраном та Ізраїлем може порушити постачання.

О 06:40 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 26 центів, або 0,3%, до 76,71 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 35 центів, або 0,5%, до 75,19 долара за барель.

Президент США Дональд Трамп у вівторок закликав Іран до «беззастережної капітуляції», оскільки повітряна війна між Іраном та Ізраїлем триває вже шостий день.

Американські військові направляють до регіону додаткові винищувачі для посилення своїх сил, заявили у вівторок три офіційні особи.

Аналітики заявили, що ринок в основному стурбований перебоями в постачанні в Ормузькій протоці, через яку проходить п'ята частина світових морських перевезень нафти.

Іран є третім за величиною виробником ОПЕК, видобуваючи близько 3,3 мільйона барелів нафти на добу, але резервні потужності виробників Організації країн-експортерів нафти та їх союзників можуть легко покрити цей обсяг.

«Істотне порушення виробництва або експортної інфраструктури Ірану додасть додаткового тиску на ціни. Однак навіть у малоймовірному випадку втрати всього іранського експорту, його можна замінити резервними потужностями виробників ОПЕК+ ... близько 5,7 мільйона барелів на добу», - зазначили аналітики Fitch у повідомленні для клієнтів.

Ціни на нафту марки Brent за останні два тижні зросли приблизно на 10 доларів за барель, і аналітики Fitch заявили, що очікують, що премія за геополітичний ризик у цінах на нафту буде утримуватися на рівні від 5 до 10 доларів.

Ще однією ознакою нервозності ринку стало те, що премія нафти марки Brent до середньосхідного еталону Дубай у середу підскочила вище 3 доларів за барель, за даними ринкових джерел, досягнувши найвищого рівня з кінця вересня 2023 року, згідно з даними LSEG.

Ринки також очікують на другий день обговорень Федеральної резервної системи США в середу, під час яких центральний банк, як очікується, залишить свою базову одноденну процентну ставку в діапазоні 4,25-4,50%.

Однак конфлікт на Близькому Сході та ризик уповільнення глобального зростання можуть змусити ФРС потенційно знизити ставки на 25 базисних пунктів у липні, раніше, ніж, як очікує ринок, у вересні, сказав Тоні Сикамор, аналітик ринку в IG.

«Ситуація на Близькому Сході може стати каталізатором для ФРС, щоб виступити з більш м'якою позицією, як це було після атаки Хамасу 7 жовтня 2023 року», - сказав Сайкамор.

Нижчі процентні ставки, як правило, стимулюють економічне зростання і попит на нафту.

Однак рішення ФРС ускладнює те, що конфлікт на Близькому Сході також створює нове джерело інфляції через стрімке зростання цін на нафту.
За матеріалами: investing.com
 

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