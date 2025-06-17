Ціни на нафту продовжують зростати, Brent на рівні $74,6 за барель

Ціни на нафту продовжують підвищуватися у вівторок після зниження за підсумками попередньої сесії.

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:58 EET піднімається на $1,4 (1,91%), до $74,63 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилися в ціні до цього часу на $1,26 (1,76%), до $73,03 за барель.

Напередодні контракти на Brent подешевшали на 1,35%, а на WTI - на 1,66% на повідомленнях ЗМІ про те, що влада Ірану через арабських посередників передала до США та Ізраїлю повідомлення про бажання деескалувати ситуацію та відновити переговори щодо своєї ядерної програми. Водночас іранські офіційні особи попередили, що Тегеран може прискорити ядерну програму і збільшити масштаб конфлікту, якщо не буде перспектив повернутися до переговорів із Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп заявив, що для врегулювання кризи Іран має повністю відмовитися від розробки ядерної зброї. Під час від'їзду із саміту G7 у Канаді Трамп повідомив журналістам, що хоче "реального завершення" проблем із Іраном, повідомляє CBS News. Трамп уточнив, що Іран "дуже близький" до отримання ядерної зброї, а також висловив сподівання на те, що іранську ядерну програму "вдасться ліквідувати" задовго до потенційної необхідності для США втрутитися.

Тим часом найбільше занепокоєння учасників ринку викликає загроза виникнення перебоїв у постачанні нафти через обмеження судноплавства в Ормузькій протоці.

"Ринок здебільшого занепокоєний перебоями в постачанні через Ормузьку протоку, але ризик їх виникнення дуже невеликий", - пише аналітик Saxo Bank Оле Хансен.

Він наголошує на відсутності зацікавленості в перекритті протоки, оскільки для Ірану це означатиме втрату доходів, тоді як США зацікавлені в зниженні цін на нафту заради ослаблення інфляції.