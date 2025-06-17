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АНАЛІТИКА

МЕА зберегло прогноз досягнення піку попиту на нафту до 2030 р., підвищило його на 100 тис. б/д - до 105,5 млн б/д

 

МЕА прогнозує, що пік попиту на нафту буде досягнуто 2030 року і становитиме 105,5 млн барелів на добу, йдеться в прогнозі агентства.

Таким чином, оцінку зростання попиту до 2030 року підвищено лише на 100 тис. б/д, а порівняно з 2024 роком споживання має зрости до цього періоду на 2,5 млн б/д.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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