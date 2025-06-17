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АНАЛІТИКА

МЕА трохи знизило оцінки зростання попиту на нафту у світі в 2025 р. і 2026 р. - до 0,72 млн б/д і 0,74 млн б/д відповідно

 

Попит на нафту у світі в 2025 році порівняно з минулим роком зросте на 724 тис. б/д, повідомляється в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Місяцем раніше воно прогнозувало приріст на рівні 741 тис. б/д. Таким чином, аналітики знизили прогноз на 17 тис. б/д.

Оцінку зростання попиту на нафту за підсумками наступного року також було символічно знижено: з 760 тис. б/д у попередньому звіті до 739 тис. б/д в актуальному.

МЕА скоригувало дані щодо попиту на нафту загалом у бік зниження: у 2024 році він тепер оцінюється в 103,04 млн б/д (оцінка травня - 103,16 млн б/д), у 2025-му - 103,76 млн б/д (попередня оцінка - 103,9 млн б/д), у 2026-му - 104,5 млн б/д (попередня оцінка - 104,66 млн б/д).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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