МЕА підвищило прогноз зростання поставок нафти на світовий ринок у 2025 р. на 200 тис. б/д - до 1,8 млн б/д

Пропозиція нафти на світовому ринку в 2025 році збільшиться до 104,9 млн б/д, йдеться в щомісячному звіті МЕА.

З урахуванням збільшення оцінки поставок у 2024 році на 100 тис. б/д, до 103,1 млн б/д, темпи приросту пропозиції за підсумками поточного року становитимуть 1,8 млн б/д. Це на 200 тис. б/д більше, ніж прогнозувалося в травневому звіті.

Оцінку світової пропозиції нафти на 2026 рік підвищено до 106 млн б/д. Таким чином, МЕА очікує, що зростання поставок наступного року становитиме 1,1 млн б/д (попередня оцінка - 1 млн б/д).

З урахуванням прогнозованого агентством світового попиту на нафту поточного року на рівні 103,76 млн б/д, її профіцит на ринку може становити понад 1,1 млн б/д.

У 2026 році МЕА очікує попит на нафту у світі на рівні 104,5 млн б/д. Таким чином, наступного року профіцит може збільшитися до 1,5 млн б/д.