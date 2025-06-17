Комітет Ради підтримав відтермінування штрафів за недотримання 5% біоетанолу в бензині - депутат

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 16 червня терміново підтримав поправку щодо відтермінування до 1 січня 2026 року штрафів за недотримання частки 5% біоетанолу у складі бензинів, яка є обов'язковою з травня цього року, повідомила член комітету Ніна Южаніна (фракція "Європейська солідарність").

"Першим аргументом для такого рішення була необхідність швидкої заміни втрачених потужностей одного НПЗ. Цей завод постачав на ринок в межах 25-33% бензину і до 10% дизелю. Тепер НЕ зможе - так вирішили окупанти", - написала вона у Facebook.

За її словами, другим аргументом наводили, що необхідний обсяг бензину Україна зможе закупити у Греції чи Туреччині, але він буде без обов'язкової частки біоетанолу, як того наразі вимагає закон.