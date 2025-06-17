Ціни на нафту зростають через конфлікт між Іраном та Ізраїлем, що викликає невизначеність

Ціни на нафту зросли у вівторок через побоювання, що конфлікт між Іраном та Ізраїлем може загостритися, що підвищує ризик подальших заворушень та можливого порушення поставок нафти з ключового регіону-виробника на Близькому Сході.

О 05:40 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 34 центи, або 0,5%, до 73,57 долара за барель. Нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 29 центів, або 0,4%, до 72,06 долара. Обидва контракти подорожчали більш ніж на 2% на початку торгової сесії.

У понеділок ціни на нафту знизилися більш ніж на 1% на тлі сподівань, що конфлікт пом'якшиться після повідомлень ЗМІ про те, що Іран прагне припинити військові дії.

Однак занепокоєння посилилося після того, як президент США Дональд Трамп у дописі в соціальних мережах закликав «всіх» евакуюватися з іранської столиці Тегерана.

У вівторок, на п'ятий день конфлікту, бойові дії тривали, а іранські ЗМІ повідомляли про вибухи та інтенсивний вогонь протиповітряної оборони в Тегерані. В Ізраїлі в Тель-Авіві пролунали сирени повітряної тривоги у відповідь на іранські ракети.

«Конфлікт між Іраном та Ізраїлем ще свіжий і набирає обертів, і настрої інвесторів, можливо, все ще пов'язані з «ризиками війни», - зазначила в електронному листі старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

«Додаткова волатильність і обережність напередодні рішення ФРС щодо політики ще більше забезпечують більш швидку реакцію цін на нафту», - додала Сачдева, маючи на увазі засідання Федерального комітету з відкритих ринків США, який визначає рішення щодо процентних ставок, яке розпочнеться у вівторок.

Проте більша частина ринку зосереджена на невизначеності навколо воєнних дій між Іраном та Ізраїлем.

Іран є третім за величиною виробником серед членів Організації країн-експортерів нафти. Існує побоювання, що бойові дії можуть порушити постачання нафти та спричинити зростання цін.

У понеділок ввечері американські ЗМІ повідомили, що Трамп пропонує відновити переговори з Іраном щодо ядерної угоди, хоча інші повідомлення про інцидент із судноплавством в Оманській затоці підкреслюють ризики для компаній, що транспортують нафту та паливо в цьому регіоні.