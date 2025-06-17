Бензин подорожчав на гривню після стрибка світових цін на нафту

Роздрібні ціни на бензин і дизель в Україні зросли після стрибка світових цін. Нафта дорожчає через удари Ізраїлю по Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 16 червня 2025 року на бензин А-95 становлять 56,28 гривень за літр (+0,95 гривень), на дизельне пальне 53,06 гривень за літр (+0,57 гривень), на автогаз 34,16 гривень за літр (-0,01 гривень).

Ціни на АЗС 16 червня



