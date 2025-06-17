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ОПЕК+ у травні видобувала на 50 тис. б/д менше за план, Казахстан вищий за квоту на 430 тис. б/д, РФ - нижчий на 15 тис. б/д
15:50 16.06.2025 |
Країни ОПЕК+, які беруть участь в угоді щодо обмеження нафтовидобутку, в травні збільшили видобуток нафти на 200 тис. барелів на добу - до 35,73 млн б/д, але це було нижче плану на 50 тис. б/д, свідчать дані щомісячного звіту ОПЕК.
Водночас країни-учасниці з ОПЕК збільшили видобуток на 205 тис. б/д, головним чином завдяки Саудівській Аравії (+177 тис. б/д), водночас королівство було навіть нижчим за свою квоту на 17 тис. б/д, а вся група - вищою на 38 тис. б/д від дозволеного рівня.
Дозволені рівні видобутку враховують обсяги компенсацій раніше недоскорочених обсягів за домовленістю восьми країн-добровольців (Росія, Саудівська Аравія, Ірак, Кувейт, Алжир, ОАЕ, Казахстан і Оман). Наразі регулюються лише їхні обсяги видобутку, і травень став першим місяцем прискореного втричі розгортання обмежень на 2,2 млн б/д, прийнятих цими учасницями.
Ірак, який систематично порушував свої зобов'язання, у травні перевищив їх лише на 21 тис. б/д, знизивши видобуток до квітня на 50 тис. б/д - до 3,93 млн б/д.
Перевищила встановлену квоту Нігерія - на 44 тис. б/д, яка останні місяці не могла досягти дозволеного рівня, а також Габон - на 56 тис. б/д.
Серед країн, що не входять в ОПЕК, але беруть участь в угоді ОПЕК+, найбільше перевищив квоту знову Казахстан - на 433 тис. б/д, хоча і знизив виробництво на 21 тис. б/д - до 1,8 млн б/д. Раніше Міненерго анонсувало невелике зниження видобутку в травні через техобслуговування на родовищі Тенгіз.
Значно нижче своїх квот, як і раніше, видобувають Мексика (на 300 тис. б/д), Азербайджан (на 90 тис. б/д менше), Малайзія (на 56 тис. б/д), Судан і Південний Судан (на 55 тис. б/д менше разом).
Загалом країни не-ОПЕК видобували на 90 тис. б/д менше за свої квоти, а їхній видобуток був майже стабільним - 14,2 млн б/д.
Весь ОПЕК+, включно з Іраном, Венесуелою та Лівією, які не беруть участі в угоді, у травні збільшив видобуток на 180 тис. б/д - до 41,23 млн б/д, головним чином за рахунок країн ОПЕК.
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