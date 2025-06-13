Ціни на нафту злетіли більш ніж на 9% після удару Ізраїлю по Ірану, що викликало занепокоєння інвесторів

Ціни на нафту злетіли більш ніж на 9% у п'ятницю, досягнувши найвищого рівня за майже п'ять місяців після удару Ізраїлю по Ірану, що різко загострило напруженість на Близькому Сході та викликало побоювання щодо перебоїв у постачанні нафти.

О 05:15 EET ф'ючерси на нафту марки Brent підскочили на 6,29 долара, або 9,07%, до 75,65 долара за барель після досягнення внутрішньоденного максимуму в 78,50 долара, найвищого рівня з 27 січня. Ціна на нафту марки West Texas Intermediate в США зросла на 6,43 долара, або 9,45%, до 74,47 долара за барель після досягнення максимуму в 77,62 долара, найвищого рівня з 21 січня.

Зростання в п'ятницю було найбільшим внутрішньоденним рухом для обох контрактів з 2022 року, після того як Росія вторглася в Україну, що спричинило різке зростання цін на енергоносії.

Ізраїль заявив, що в п'ятницю він завдав удару по іранських ядерних об'єктах, заводах з виробництва балістичних ракет і військових командирах на початку операції, яка, за його попередженням, буде тривалою, щоб запобігти створенню Тегераном атомної зброї.

«Це значно підвищило геополітичну невизначеність і вимагає від нафтового ринку врахування більшої премії за ризик у разі будь-яких потенційних перебоїв у постачанні», - зазначили в записці аналітики ING на чолі з Уорреном Паттерсоном.

Кілька нафтотрейдерів у Сінгапурі заявили, що ще занадто рано говорити, чи вплине удар на поставки нафти з Близького Сходу, оскільки це залежатиме від того, як Іран відповість і чи втрутиться США.

«Ще занадто рано говорити, але я думаю, що ринок стурбований закриттям Ормузької протоки», - сказав один із трейдерів.

Старший аналітик MST Marquee з питань енергетики Сол Кавонік зазначив, що конфлікт повинен загостритися до такого рівня, що Іран вдасться до відповідних заходів щодо нафтової інфраструктури в регіоні, перш ніж це суттєво вплине на постачання нафти.

Він додав, що в крайньому випадку Іран може перешкодити постачанню до 20 мільйонів барелів нафти на день шляхом атак на інфраструктуру або обмеження проходу через Ормузьку протоку.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль отримає «суворе покарання» за п'ятничну атаку, в результаті якої, за його словами, загинули кілька військових командирів.

Державний секретар США Марко Рубіо в четвер назвав удари Ізраїлю по Ірану «односторонніми діями» і заявив, що Вашингтон не бере в них участі, а також закликав Тегеран не націлюватися на інтереси або персонал США в регіоні.

«Іран оголосив надзвичайний стан і готується до відповідних дій, що підвищує ризик не тільки перебоїв, але й поширення конфлікту на інші сусідні нафтовидобувні країни», - сказала Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в Phillip Nova.

«Хоча Трамп виявляє небажання брати участь, втручання США може ще більше посилити занепокоєння».

На інших ринках акції різко впали на початку азіатських торгів, що було спричинено розпродажем американських ф'ючерсів, а інвестори кинулися до безпечних активів, таких як золото та швейцарський франк.