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В Україні зменшилась ціна на автогаз
16:27 12.06.2025 |
Протягом тижня, з 4 по 11 червня, середня вартість скрапленого газу зменшилася на 690 грн/т, до 51 110 грн/т. Водночас на аукціоні внутрішніх і приватних виробників 10-11 червня ресурс здорожчав у межах 500 грн/т. Про це свідчать моніторинг Консалтингової групи «А-95» і дані Української енергетичної біржі.
Зниження постачань з початку червня трохи підсушило ринок, але поки не призвело до балансу. «Газ у всіх є. Проблем його купити немає», - розповіли в одній із паливних компаній.
Так, минулого тижня заїхало всього 11,5 тис. т пального. Це найменший показник з кінця березня. З початку місяця середньодобовий імпорт пального становив 1,8 тис. т попри 2,5 тис. т у травні.
Через вищі ціни на пальне відвантаження газу з Польщі вантажівками впали до найменшого тижневого показника з середини січня цього року 0,54 тис. т. Як повідомляв enkorr, вартість польського ресурсу на кордоні становить $640-683/т, або 49 908-52 053 грн/т (згідно з курсом валют на першу половину 11 червня), тоді як литовський - $601-619/т (47 965-48 862 грн/т).
Зі слів імпортерів, цього тижня західні постачальники не дуже хочуть переглядати ціни. Тому, найімовірніше, обсяги з Польщі так і залишаться незатребуваними.
Основним джерелом залишається південь. На початку червня на термінали по річці Дунай ресурсу зайшло не багато, але вже цього тижня пропозицій суттєво побільшало.
Через затримку з документами, пов'язану з вихідними у Туреччині, «Данкор Трейд» почав відвантажувати партію пального обсягом близько 1,8 тис. т, яка приїхала ще на вихідних, тільки 11 червня. Компанія продавала ресурс за 48 000 грн/т (530 кг/м3). Наразі вільних обсягів немає.
Чекав 11 червня на пальне і «Мартін Трейд». Суміш із судна Gas Lisbon компанія пропонує за 48 500-48 600 грн/т (532-535 кг/м3), пропан - за 50 000 грн/т (507 кг/м3). Вартість ресурсу «Вігазтрейду» густиною 533 кг/м3 становила 48 000 грн/т, «Сентуріону» - 47 800 грн/т (538 кг/м3), 49 000 грн/т (520 кг/м3).
Трейдери також повідомляють, що важку суміш (557 кг/м3) на півдні можна було придбати за 46 800 грн/т.
З різницею в один день надійшло два судна «БРСМ-Нафти»: Boreas LPG (1 621 м³/LPG) і Star Prime (3 096 м³/LPG). Кажуть, що трейдер купив ще один газовий танкер Epic Barnes (стара назва Monile (IMO 9251121, дедвейт 6 621 т)) 2002 року виробництва. Поки постачань ним не було.
Активне наповнення ринку з півдня стримало очікуване зростання цін на аукціонах. «Хоч ціна і зросла, але залишається поза конкуренцією інших напрямків», - розповів один з учасників торгів, які пройшли досить швидко.
За підсумками аукціону середньозважена вартість газу збільшилася на 424 грн/т, до 49 676 грн/т.
Ціни на газ «Укрнафти» варіювалися в межах 49 000-50 900 грн/л. «Було чотири лоти ближче до кінця торгів, які продали за захмарними 53 160 грн/т. Можливо, комусь ну дуже був потрібен більш важкий газ, бо на сході у ДЗД, наприклад, можна купити ресурс (густиною 540 кг/м3) за 49 600-50 000 грн/т (густина «Укрнафти» 545-547 кг/м3 - ek)», - зазначив один зі співрозмовників.
Вартість пального «Укргазвидобування» становила 48 960-50 332 грн/т. Всього було реалізовано виробниками 3,6 тис. т газу, що на 19% більше, ніж минулого тижня.
На аукціонах приватних виробників 10 червня газ здорожчав на 480-500 грн/т, до 49 800 грн/т.
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