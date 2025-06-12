Ціни на нафту знижуються, оскільки ринок оцінює напруженість на Близькому Сході

Ціни на нафту знизилися в четвер, скасувавши прибутки, отримані раніше під час азіатської торгової сесії, оскільки учасники ринку оцінили рішення США вивести персонал з Близького Сходу напередодні переговорів з Іраном щодо ядерної діяльності останнього.

О 06:33 EET ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 30 центів, або 0,4%, до 69,47 долара за барель, а нафта марки WTI подешевшала на 23 центи, або 0,3%, до 67,92 долара за барель.

Днем раніше ціни на нафту Brent і WTI зросли більш ніж на 4% до найвищого рівня з початку квітня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США переміщують персонал, оскільки Близький Схід «може бути небезпечним місцем». Він також сказав, що США не дозволять Ірану мати ядерну зброю. Іран заявляє, що його ядерна діяльність має мирний характер.

Зростання напруженості у відносинах з Іраном підвищило ймовірність перебоїв у постачанні нафти. Сторони мають зустрітися в неділю.

«Частина зростання цін на нафту, яке підняло ціну нафти марки Brent вище 70 доларів за барель, була надмірною. США не виявили конкретної загрози іранського нападу», - сказав Вівек Дхар, директор з досліджень у галузі гірничодобувної промисловості та енергетичних ресурсів в Commonwealth Bank Australia.

Реакція Ірану залежить тільки від ескалації з боку США, сказав Дхар.

«Зниження (ціни) є логічним, але геополітична премія, яка утримує ціну нафти Brent вище 65 доларів за барель, ймовірно, збережеться доти, доки не з'ясується ситуація з ядерними переговорами між США та Іраном», - сказав він.

США готують часткову евакуацію свого посольства в Іраку і дозволять сім'ям військовослужбовців покинути Близький Схід через підвищений ризик для безпеки в регіоні, повідомило Reuters у середу з посиланням на американські та іракські джерела.

Ірак є другим за величиною виробником нафти після Саудівської Аравії в Організації країн-експортерів нафти.

Члени сімей військовослужбовців також можуть покинути Бахрейн, заявив представник США.

Ціни ослабли після досягнення ключових технічних рівнів опору під час ралі в середу, а також деякі учасники ринку роблять ставку на те, що недільна зустріч США та Ірану призведе до зниження напруженості, сказав старший аналітик ринку OANDA Келвін Вонг.

Трамп неодноразово заявляв, що США бомбардуватимуть Іран, якщо дві країни не зможуть досягти угоди щодо ядерної діяльності Ірану, включаючи збагачення урану.

Міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде в середу заявив, що Іран завдасть удару по американських базах в регіоні, якщо переговори проваляться і США розпочнуть конфлікт.

Спеціальний посланник США Стів Віткофф планує зустрітися з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі в Омані в неділю, щоб обговорити відповідь Ірану на пропозицію США щодо угоди.

Проте, як зазначають аналітики ANZ у своєму дослідженні, очікування щодо угоди зникають, оскільки Трамп заявив, що він менш впевнений у тому, що зможе переконати Іран припинити свою ядерну діяльність.

Окремо, запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 3,6 млн барелів до 432,4 млн барелів, повідомило Управління енергетичної інформації. Аналітики, опитані Reuters, очікували скорочення на 2 млн барелів.